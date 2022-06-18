نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احدث كودات ببجي موبايل غير مستعملة اكواد PUBG Mobile اشحن وأحصل علي الهدايا والجوائز في المقال التالي

عمر شويل - جدة استبدال اكواد ببجي واحدث كودات ببجي موبايل 2022 غير مستعملة وصالحة للجميع للحصول علي الجوائز وعدد لانهائي من الشدات والهدايا المختلفة، في ظل ما يسعي إليه اللاعبون من الحصول على استبدال اكواد ببجي موبايل فان هذه الكودات يجب أن يكون استبدالها في المكان الصحيح المتمثل في موقع Midasbuy، حيث أن ذلك الموقع المشار إليه هو الرسمي للعبة والذي يستطيع اللاعب من خلال الدخول فيه الحصول على جوائز BUBG Mobile المتعددة مع الحفاظ على الحساب ومنع الانتهاك او الأضرار به باي شكل من الأشكال.

موقع استبدال كودات ببجي

تعمل عملية استبدال كودات ببجي موبايل على ابراز للاعب العديد من العناصر النادرة بكل سهولة، حيث يعمل إدخال اللاعب للرمز او الكود الخاص به والذي يريد استبداله في الموقع الرسمي للعبة والمتمثل في موقع Midasbuy على دخول الجوائز والشدات في حساب اللاعب بطريقة سريعة ورسمية، وهذه الجوائز قد تتمثل في اسلخه او سكنات بالإضافة الى شخصيات أسطورية وملابس وأدوات مستحضرات التجميل وغير ذلك كثير.

رمز استرداد UC ببجي

يمكنك الدخول في موقع Midasbuy الرسمي وإدخال رقم التحقق ورقم الموبايل من اجل التسجيل في هذا الموقع وكتابة اكواد استبدال الهدايا والتي يكون منها استرداد رمز الشدات UC وهم مايلي:

كود BAPPZBZXFS ثم كود DOCHEID.

هناك أيضا كود MEZARCIEID ثم كود BBVNZBZ4M9.

كود UCBYSD3850 وأيضا كود TQIZBZ76F.

ثم كود BMTGZBZBKQ وكود LEVKINIQPCZ.

اكواد ببجي موبايل 2022

بدون الموقع الرسمي لشحن شدات ببجي موبايل يمكن للاعب التعرض الى الكثير من عناصر الانتهاك بالحساب الخاص به وما يدخل في هذا الحساب من بيانات شخصية ومعلومات عن اللاعب، ولذلك فان على اللاعب الدخول الى Midasbuy من اجل التسجيل والحصول على الشدات، بالإضافة الى إمكانية استرداد الرموز او الكودات بالعديد من السكنات والأسلحة المتطورة ومن ضمن تلك الاكواد مايلي:

كود سكين ببجي موبايل 578FTU2ZJ.

ثم يوجد كود رمز استرداد لعبة ببجي TIFZBJZWMN.

أيضا كود لعبة ببجي FQIHBZ73F.

ثم كود استبدال الرمز مقابل الفضة BKJU9GTDSM.

كودات استرداد ببجي Midasbuy

يكتسب موقع Midasbuy رسمية وشهرة عالمية لما يعمل عليه من تمكين محبي العاب القتال والأكشن من الدخول في لعبة PUBG Mobile وما لها من قواعد حرب متميزة والاستمرار في اللعب الى الحصول على الفوز الصعب الذي يمكنه من البقاء حيا في ظل موت كافة اللاعبين والذين كانوا أعداء للاعب طوال فترة اللعب، بالإضافة الى استطاعة ميداس باي استرداد الكودات القديمة وتحويلها الى جوائز وهدايا.