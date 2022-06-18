“هنا” أهم شروط القبول في معهد القمة للتمريض 2022 والأوراق المطلوبة للتقديم بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية

تزداد رغبة العديد من أهالي مصر في هذا التوقيت في التعرف على تفاصيل تنسيق معهد القمة للتمريض والأوراق المطلوب عند الالتحاق به، وذلك يأتي بالتزامن مع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية خلال الايام الاخيرة ومن ثم انتظار المرحلة التالية وهي التقديم في المدارس ما بعد الشهادة الإعدادية، فنجد أن هناك عدد كبير من الطلاب واولياء الامور الذين يفضلون مدارس التمريض لتكون بديل عن مدارس الثانوية العامة، والتي تمتلك المستقبل الافضل للبنات بعد التخرج، لذا من خلال هذه السطور نستعرض شروط القبول في معهد القمة التمريض 2022 وما هي المستندات والاوراق المطلوبة للتسجيل.

شروط معهد القمة للتمريض 2022

وقد حددت الجهات المسئولة رسميا مجموعة من الضوابط والضوابط التي يجب توافرها لكي يتم القبول في معهد القمة للتمريض هذا العام، وقد جاءت اهم الشروط المطلوبة على النحو التالي.

يشترط ان يتم حصول الطالبة على مجموع تنسيق معهد القمة للتمريض والذي يختلف من محافظة لاخرى بناء على بعض العوامل.

يتم قبول الطالبات التابعين لمحافظة القاهرة فقط.

يشترط كذلك عمر الطالبة لا يقل عن 15 عام.

من الضروري أن تكون الطالبة مصرية من أب وأم مصريين مصريين.

كما يجب أن تكون الطالبة عزباء طوال فترة الدراسة.

بعدما يتم الموافقة الابتدائية يدفع ولي الأمر 8 آلاف جنيه رسوم مصاريف التعليم.

يتم القبول في معهد القمة من خلال المجموع الذي حصلت عليه الطالبة في شهادة الصف الثالث الاعدادي.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بمعهد القمة للتمريض والأوراق المطلوبة

ولكي يتم التسجيل لابد من تقديم بعض المستندات والأوراق المطلوبة والتي جاءت على النحو التالي.

يشترط ان يتم تقديم عدد 6 صورة شخصية للطالبة.

كما يتم تقديم أصل شهادة ميلاد الكمبيوتر.

وتقديم كذلك بيان نجاح الشهادة الإعدادية.

يتم تقديم مستخرج شهادة حسن سير وسلوك.

تقديم صورة من الرقم القومي لولي الأمر.

كما يتم شراء دمغات مهن تعليمية و نقابة تمريض ووضعها في ملف التقديم.

الحصول على ملف التقديم يجمع المعلومات الشخصية للطالبة.

أهم مميزات معهد القمة للتمريض

وتنتلم الدراسة في معهد القمة للتمريض الكثير من المميزات، حيث أنها قد تعطي الطالبة عدة مزايا والتي تجعلها تفوق عن غيرها من طالبات المرحلة الثانوية، ونجد انه يتيح للطالبات الحصول على مكانة مرموقة بإتاحة الفرص العمل في اكبر المستشفيات والمراكز العلاجية وقد تطلب دول الخليج خريجات معهد القمة العمل في المستشفيات الخليجية بمرتبات مجزية.