HERE موقع استخراج نتائج القبول الموازي بالعراق 2022/2021 من وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني PDF

موقع استخراج نتائج القبول الموازي بالعراق 2022/2021. بعد ازدياد عمليات البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج القبول الموازي بالعراق على محركات البحث المتواجدة حاليًا، تم الإعلان أخيرًا عن ظهور نتيجة القبول الموازي بالعراق عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرئيسي، بإمكانك الآن الحصول أو الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق إلكترونيًا دون الحاجة إلى النزول من البيت سلامةً على صحتك وصحة من بمنزلك من التعرض للأوبئة والأمراض المنتشرة حاليًا، سنعرض لك من خلال هذا المقال طريقة الاستفسار عن نتائج القبول الموازي بالعراق عن طريق الخطوات التي نوضحها في الفقرات الآتية.

موقع استخراج نتائج القبول الموازي بالعراق 2022/2021

التسجيل للالتحاق بالجامعات الموازية بالعراق يطمح إليه كل طالب وطالبة، حيث يكافح الكثير منهم للوصول إلى الجامعات العراقية، وعلى أساس ذلك قد تم قبول أكثر من عشرين ألف طالب وطالبة للحصول على فرصة الالتحاق بالتعليم الموازي، وقد بينت وزارة التربية والتعليم العراقية طريقة الاستفسار عن نتائج القبول الموازي في الجامعات العراقية من خلال المستندات التي قامت بتنزيلها على موقعها الإلكتروني الرئيسي، ومن واجبنا نحوكم شرح خطوات الاستفسار عن النتيجة بالتفصيل ليصبح لديكم علم بما تم الإعلان عنه من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية.

خطوات الاستفسار عن نتيجة القبول الموازي بالعراق لعام ٢٠٢٢

قد صرحت وزارة التربية والتعليم العراقية عبر موقعها الإلكتروني على صفحة فيسبوك الخاصة بها عن إمكانية الطلاب الان الاستعلام عن نتائج القبول الموازي عن طريق الخطوات التالية:

يقوم الطالب بالذهاب مباشرةً إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية.

يتم الضغط على زر الخدمات الإلكترونية.

ثم يقوم الطالب بالنقر فوق نتائج القبول الموازي.

يتم كتابة اسم الطالب رباعي ورقم الجلوس على الشارة المخصصة له.

تأكد من ملء جميع البيانات صحيحة ولا تترك الحقول فارغة.

انقر فوق طلب نتائج الطالب.

سيظهر لك على شكل مستند pdf