“هنا NØW”رابط استخراج ‎نتيجة الصف الثالث الاعدادي الازهرية 2022 الترم الثاني عبر موقع الرسمي azhar.eg برقم الجلوس عبر بوابة الازهر الالكترونية

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شهدت الساعات الأخيرة الإعلان رسميا عن اعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائي والاعدادية الأزهرية 2022، وذلك بعدما تم الإعلان عن انتهاء كافة اعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بطلاب الشهادة الإعدادية الازهرية في مختلف المحافظات بشكل عام، حيث انتهى الطلاب من اداء الامتحانات خلال الفترة الأخيرة بناء على الجدول الرسمي الذي تم اعتماده من جانب قطاع معاهد الازهر الشريف في مصر، ومن ثم تم تفعيل الرابط الالكتروني المستخدم للحصول على نتائج الطلاب، وإليكم الآن رابط استخراج نتيجة الصف الثالث الاعدادي الازهرية 2022 الترم الثاني برقم الجلوس.
الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الازهرية 2022
وقد جاءت نسب نجح طلاب الشهادة الإعدادية الازهرية هذا العام الفصل الدراسي الثاني على نحو مرتفع بناء على ما أعلنته الجهات المسئولة رسميا، حيث أدى الطلاب الامتحانات بناء على الجدول الذي تم اعتماده ليكون موحد في مختلف المحافظات بشكل عام، وقد تم اجراء اعمال تصحيح الامتحانات ورصد النتائج والدرجات الخاصة بالطلاب ليتم طرحها خلال الساعات المقبلة من خلال موقع بوابة الازهر الشريف الالكترونية، وذلك في اطار تسهيل الحصول على النتيجة من جانب الطلاب وكذلك أولياء الأمور، ومن ثم تشهد المرحلة المقبلة بداية الإعلان عن تنسيق المدارس المختلفة ما بعد المرحلة الإعدادية الازهرية هذا العام، ليتم تقديم الطلاب بها بناء على نسب القبول التي تم الحصول عليها.
رابط وخطوات استخراج نتيجة الصف الثالث الاعدادي الازهري الترم الثاني 2022
ويمكن لكافة طلاب الصف الثالث الاعدادي الازهري في جميع محافظات مصر وكذلك أولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة امتحانات الترم الثاني هذا العام الدراسي 2022 رسميا بسهولة، وذلك من خلال استخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب مباشرة، على أن يتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.
- في الي اسم يتم الدخول من جانب الطالب او ولي الامر الى الرابط الرسمي لبوابة الأزهر الشريف .
- ومن ثم يتم العمل على اختيار قطاع المعاهد الأزهرية.
- يتم العمل على اختيار قائمة الطالب من أعلى القائمة.
- يتم تحديد نتائج الامتحانات
- ستتوافر النتائج على الفور من اعتمادها وسيتم تحميلها على الموقع.
- ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب للحصول على النتيجة.
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