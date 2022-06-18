Vivo x80 أحدث إصدارات هواتف شركة فيفو | مراجعة الهاتف والأسعار

Vivo x80 هاتف جديد ومتميز ينضم إلي سلسلة الهواتف الذكية الرائدة التابعة لشركة فيفو. حيث مؤخراً أعلنت شركة فيفو عن إطلاق سلسلة جديدة من أحدث هواتفها ضمن عائلة الـX وهي سلسلة الـX80. ضمت تلك السلسلة الجديدة هاتفي : Vivo x80 ، ونسخة البرو الأقوي Vivo x80 Pro. يتوفر الهاتف مع مواصفات داخلية مميزة وممتازة من حيث المعالج أو شاشة الهاتف التي تدعم معدل التحديث 120 هيرتز. كما أن الهاتف أيضاً يأتي بالشراكة مع شركة ZEISS الخاصة بتصنيع الكاميرات ، بالتالي يتوفر الهاتف مع نظام كاميرات مميز لتحسين تجربة التصوير. كذلك الهاتف أيضاً متوفر مع معالج شركة فيفو الجديد V1+ والمخصص لتحسين معالجة الصور وتصوير الفيديوهات. وبذلك نري أن شركة فيفو قد دخلت المنافسة في أسواق الهواتف الذكية حول العالم بقوة لتنافس بهواتفها الشركات الأخري. وفيما يلي نتعرف علي باقي مواصفات وسعر موبايل Vivo x80 الجديد.

مواصفات هاتف Vivo x80 :

‌أولاً يأتي الهاتف بوزن يقدر بحوالي 206 جراماً.‌

يأتي أيضاً مع خامات تصنيع من الزجاج في ظهر الهاتف ، بالإضافة إلي وجود إطار من المعدن حول جسم الهاتف لتوفير الحماية.‌

يتوفر الهاتف بدعم تركيب شريحتي إتصال من نوع خاص Nano Sim ، مع دعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

إلا أن الهاتف الهاتف لا يأتي مع مدخل كارت الميموري الإضافي ، لذا لا يمكن زيادة سعة التخزين بالهاتف.‌

لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن مقاومة الهاتف ضد الغبار او الماء.‌

كما يأتي الهاتف مع شاشة بحجم 6.78 إنش من نوع AMOLED ، تتوفر بجودة FHD+ مع دقة بكسلات 1080×2400 بكسل مع معدل كثافة 388 بكسل لكل إنش.‌

، تتوفر بجودة FHD+ مع دقة بكسلات 1080×2400 بكسل مع معدل كثافة 388 بكسل لكل إنش.‌ تصل درجة سطوع الشاشة إلي حوالي 1500 شمعة مع دعم خاصية الـHDR ، مما يوفر درجة وضوح أكبر لمحتوي الشاشة حتي في وجود أشعة الشمس.‌

أيضاً تتوفر الشاشة مع أبعاد العرض 20:9 المعتاد عليها في أغلب الهواتف ، والتي توفر تجربة مميزة في الألعاب أو مشاهدة الفيديوهات.‌

كذلك شاشة الهاتف تأتي مع دعم معدل تحديث عالي يصل إلي 120 ، ليعطي الشاشة سلاسة وسرعة في الحركة والتنقل بين وخلال التطبيقات.‌

أداء الهاتف :

يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 12 ، بالإضافة إلي وجود واجهة مستخدم فيفو الجديدة والمميزة Funtouch 12 .‌

، بالإضافة إلي وجود واجهة مستخدم فيفو الجديدة والمميزة .‌ كذلك يحتوي الهاتف علي معالج جديد من شركة ميديا تيك وهو MediaTek Dimensity 9000 ، مع تكنولوجيا تصنيع بدقة 4 نانو متر مما يعطي توفيراً أكبر في الطاقة.‌

، مع تكنولوجيا تصنيع بدقة 4 نانو متر مما يعطي توفيراً أكبر في الطاقة.‌ معالج الهاتف هو نفسه الموجود في هاتف Honor 70 pro plus الخاص بشركة هونر.

يأتي المعالج مع ثمانية أنوية ، النواة الأساسية والأقوي تأتي من نوع Cortex-X2 مع تردد يصل إلي 3.05 جيجا هيرتز.‌

بالإضافة إلي ثلاثة أنوية أخري من نوع Cortex-A710 ، مع تردد أقل يصل إلي 2.85 جيجا هيرتز.‌

أما عن الأربعة أنوية الأخري المتبقية فتأتي من نوع Cortex-A510 ، إلا أن التردد يصل إلي 1.80 جيجا هيرتز.‌

وبالنسبة لوحدة معالجة الرسوميات GPU الموجودة في الهاتف فتأتي من شركة ARM مع معالج Mali-G710 MC10 .‌

مع معالج .‌ كما أن الهاتف متوفر في أربعة إصدارات من مساحة التخزين المتوفرة وهما كالآتي : 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، 256 جيجا مع 12 جيجا رام ، أو 512 جيجا مع 12 جيجا رام.‌

بالإضافة إلي وجود ذاكرة تخزين داخلية من النوع السريع UFS 3.1 ، لتوفير سرعة أكبر في قراءة البيانات وعرضها.

كاميرا هاتف Vivo x80 :

تأتي كاميرات هاتف Vivo x80 بالشراكة مع شركة Zeiss الشهيرة بصناعة الكاميرات المميزة ، وبالتالي فإن الهاتف يأتي مع نظام كاميرات مميز حيث :

‌تأتي كاميرا الهاتف الأمامية بدقة 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.5 ، تدعم خاصية الـHDR مع تصوير الفيديوهات بجودة 4K.‌

كما يوجد أيضاً في ظهر الهاتف ثلاثة كاميرات خلفية : الأساسية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، تتوفر بدعم خاصية PDAF والمثبت البصري OIS وأيضاً خاصية Laser AF.‌

أما عن الكاميرا الثانية فهي كاميرا Telephoto تتوفر بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 ، مع دعم خاصية الـPDAF مع التكبير حتي 2x Optical Zoom.‌

وبالنسبة للكاميرا الثالثة والأخيرة فتأتي للتصوير الواسع Ultra Wide بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 ، بالإضافة إلي دعم خاصية الـLaser AF.‌

الهاتف كذلك يأتي مع معالج جديد وخاص بشركة فيفو وهو V1+ ، للتحسين من تجربة التصوير ومعالجة الصور.‌

، للتحسين من تجربة التصوير ومعالجة الصور.‌ تتوفر الكاميرات مع غطاء زجاجي خاص بشركة ZEISS ، مع دعم خاصية الـPixel Shift ، الـHDR وتصوير الـPanorama.‌

، مع دعم خاصية الـPixel Shift ، الـHDR وتصوير الـPanorama.‌ بالإضافة إلي وجود فلاش ليد ثنائي Dual-Tone داخل مستطيل الكاميرات.‌

كذلك يمكن للهاتف تصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي الـ4K مع دقة 2160 بكسل بمعدلي التقاط 30/60 إطار لكل ثانية.‌

وأيضاً التصوير بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل التقاط 30/60 إطار.‌

الهاتف كذلك متوفر مع دعم خاصية التثبيت الإلكتروني Gyro-EIS أثناء تصوير الفيديوهات.

مواصفات أخري للهاتف :

‌علي غير المتوقع لا يأتي الهاتف مع سماعات ستيريو وإنما سماعات Mono أحادية.‌

ولا يدعم أيضاً مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

يأتي هاتف Vivo x80 بدعم مستشعر الـ IR Blaster الخاص بالتحكم في الأجهزة الإلكترونية من خلال الهاتف.‌

بدعم مستشعر الـ الخاص بالتحكم في الأجهزة الإلكترونية من خلال الهاتف.‌ كما يدعم أيضاً خاصية NFC.‌

لكن لا يتوفر بدعم شبكات الراديو FM.‌

تأتي بصمة الهاتف أسفل الشاشة وتتوفر من نوع Optical ، بالإضافة إلي دعم خاصية Face Unlock لفتح الهاتف ببصمة الوجه.‌

يتوفر الهاتف بدعم عدد من المستشعرات المختلفة مثل : التقارب ، التسارع ، البوصلة ، الجيروسكوب ، وأيضاً مستشعر الضوء.‌

كذلك يحتوي الهاتف علي بطارية ليثيوم بوليمر بحجم 4500 مللي أمبير ، تتوفر بدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 80 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 50% في خلال 11 دقيقة فقط.‌

أيضاً يتوفر الهاتف بدعم خاصية الشحن اللاسلكي العكسي.‌

أخيراً: يتوفر من الهاتف ثلاثة اختيارات من الألوان المتاحة وهم كالتالي : الأسود ، والأزرق ، والبرتقالي.

سعر هاتف Vivo x80 :