نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب مساعدة مؤسسة محمد بن راشد الخيرية mbrch.gov.ae في المقال التالي
عمر شويل - جدة طلب مساعدة مؤسسة محمد بن راشد الخيرية والتي تسعى إلى تحسين الظروف المعيشية للمحرومين في كل من الإمارات العربية المتحدة ودوليًا. تتمثل رؤية المؤسسة في أن تصبح محركًا للتنمية البشرية، مع التركيز على المشاريع الصحية والتعليمية التي تفيد المجتمع بشكل مباشر، كما تسعى المؤسسة إلى تقديم حزمة من البرامج التي تساعد الناس في دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء في الداخل أو في الخارج. تتنوع المساعدات بما في ذلك المساعدات الإنسانية مثل الملابس والبطانيات والغذاء والمساعدات المالية.
كما أنها تقدم مساعدة للباحثين والعاملين في قسم المكتبات والمعلومات بجامعة أبوظبي،تم استخدام الأموال لشراء الكتب، وتدريب الطلاب على اللغات المختلفة، وتوفير بيئة معيشية أفضل لهم داخل وخارج الحرم الجامعي، وتزويدهم بالأجهزة المكتبية اللازمة للبحث في تلك المواقع.
طلب مساعدة مؤسسة محمد بن راشد الخيرية
كانت مؤسسة محمد بن راشد الخيرية قد تم اطلاقها في عام 1997، بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. الشيخ حمدان آل مكتوم، حيث التزمت MBR، منذ إنشائها، بتقديم المساعدة للأشخاص المحتاجين عبر موقع مؤسسة محمد بن راشد، بغض النظر عن معتقداتهم أو دينهم أو أصلهم الجغرافي أصبحت MBR في غضون سنوات قليلة إحدى المؤسسات الناشطة في مجال العمل الإنساني والخيري على المستويين المحلي والدولي على وجه الخصو ، يساهم في عمليات الإنقاذ والمصالحة الدولية بعد الحرب .
شروط تقديم طلب مساعدة مؤسسة محمد بن راشد الخيرية
تعمل مؤسسة محمد بن راشد الخيرية علي مساعدة الفقراء والمرضى واليتامى والمحتاجين في الإمارات وحول العالم. في غضون سنوات قليلة فقط منذ إنشائها ، أصبحت واحدة من المنظمات الإنسانية الرائدة على المستويين الوطني والإقليمي، وتعمل بنشاط في الأعمال الخيرية في الداخل والخارج،
- تقبل المؤسسة الخيرية طلبات رب الأسرة فقط ، ولا يمكن لأي فرد آخر من أفراد الأسرة أن يقوم بتقديم في حالة وجود الأب
- يجب عليه إدخال رقم هاتفه في طلب المساعدة.
- إرفاق نسخة من بطاقة هوية الإمارات للمواطنين ، أو إرفاق نسخة من الإقامة إذا كانت سارية.
- إذا كانت إحدى المستندات المطلوبة مفقودة ، فسيعتبر الطلب لاغياً وباطلاً.
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