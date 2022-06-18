الأمن الأوكرانى: زيلينسكى تعرض لـ5 محاولات اغتيال منذ بدء الحرب

جدة - نرمين السيد - وأكد الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، أن بلاده بحاجة إلى أسلحة مناسبة لصد روسيا وليس لديها مصلحة فى ضرب أهداف مدنية فى روسيا.

جاء ذلك تصريح لزيلينسكى، خلال مؤتمر صحفى عبر الإنترنت لوسائل الإعلام الدانماركية، الثلاثاء الماضى، ردًا على سؤال حول ما إذا كان بإمكان أوكرانيا البدء فى ضرب أهداف على الأراضى الروسية إذا تلقت من شركاء غربيين الأسلحة التى تسمح لها بالقيام بذلك.

وأضاف زيلينسكى: "لسنا معنيين بقصف المدنيين لسنا إرهابيين نقصف أحياء مدنية نحن أناس عاديون وعاقلون نحتاج إلى هذه الأسلحة لتحرير بلادنا".

وتابع : " نظرًا لأن أوكرانيا هى أكبر دولة فى أوروبا، فإن المسافة من الوحدات الأوكرانية إلى وحدات الاتحاد الروسى يمكن أن تصل إلى 100 كيلومتر و140 كيلومترًا وأكثر لذا، لتقليص هذه المسافة، نحتاج إلى الأسلحة المناسبة لا يمكننا إهدار مواردنا البشرية فقط أريد الأوكرانيين أن يقاتلوا ولكن أريدهم أيضًا أن يعودوا إلى ديارهم وتحقيقا لهذه الغاية، نحتاج إلى أسلحة مناسبة لتقليل هذه المسافة لذلك الأمر بسيط الأمر كله يتعلق بالأسلحة التى يمكن أن تغطى مثل هذا النطاق".

يذكر أنه فى الأول من الشهر الجارى، أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن أن الولايات المتحدة تزود أوكرانيا بالنظام الصاروخى المدفعى "هيمارس إم 142" عالى الحركة لحماية الأراضى الأوكرانية من الحرب الروسية وتستطيع تلك المنظومة الصاروخية الاشتباك مع أهداف فى نطاقات من 70 إلى 300 كم.