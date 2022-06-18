ارتفاع عدد القتلى جراء فيضانات الهند وبنجلاديش إلى 28 شخصا

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "سكاى نيوز" البريطانية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم السبت، عن مسئولين بالشرطة البنغالية قولهم إن 15 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بسبب صواعق البرق، كما لقى أربعة آخرون حتفهم جراء انهيارات أرضية.
وفى ولاية "آسام" الهندية، لقى تسعة أشخاص على الأقل حتفهم جراء الفيضانات، فيما تشرد مليونان آخران بعدما غمرت مياه الفيضانات منازلهم.
وطلبت حكومتا البلدين مساعدة الجيش فى التعامل مع آثار الدمار الناجمة عن الفيضانات والتى من المتوقع أن تشتد بسبب الأمطار الغزيرة خلال الأيام المقبلة، وفق تنبؤات سلطات الطقس.
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