خفر السواحل اليابانى: سفينتان صينيتان تدخلان مياه إقليمية قبالة جزر سينكاكو

جدة - نرمين السيد - وأضاف المسئولون -حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)- أن السفينتين دخلتا المياه اليابانية قبالة جزيرة "ميناميكوجيما" حوالى الساعة 3 و50 دقيقة مساء بالتوقيت المحلى، مشيرين إلى أن السفينتين حاولتا الاقتراب من قارب صيد يابانى.
وأشار المسئولون إلى أنه حتى الساعة 6 مساء، ظل القاربان فى المياه الإقليمية لليابان على بعد نحو خمسة كيلومترات وتسعة كيلومترات من شرق الجزيرة.
وأوضحت القناة أن خفر السواحل قام بإرسال سفن دورية لتحذير السفينتين على الفور ولضمان سلامة قارب الصيد اليابانى.
وتعد هذه المرة العاشرة هذا العام التى يرصد فيها خفر السواحل سفن حكومية صينية تدخل المياه الإقليمية لليابان قبالة الجزر المتنازع عليها بين البلدين وتسميها اليابان "سينكاكو"، بينما تطلق عليها الصين اسم "دياويو".
يشار إلى أن اليابان تسيطر على الجزر وتصر الحكومة اليابانية على أنها جزء لا يتجزأ من أراضى الدولة.. وتطالب الصين وتايوان بها.
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