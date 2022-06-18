pdf موقع epedu.gov.iq الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط 2022 جميع المحافظات وزارة التربية والتعليم العراقية 

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط 2022 حيث كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية كافة التفاصيل الهامة التي يحتاج إليها طلاب الصف الثالث المتوسط في العراق وكذلك أولياء الأمور بخصوص الإعلان عن النتائج الخاصة بالطلاب لنهاية العام الدراسي الجاري 2022، وهي النتائج التي تمثل أهمية كبيرة والتي تشهد إقبال من قبل آلاف الطلاب في مختلف المحافظات في العراق في هذا التوقيت، حيث كان الطلاب قد انتهوا من أداء الامتحانات بناء على الجدول المعلن رسميا من قبل الوزارة، وسوف نستعرض الآن كيفية معرفة عن نتيجة الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022 في العراق عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

إعلان نتائج الثالث المتوسط في العراق 2022 جميع المحافظات

وقد بدأت بعض المحافظات العراقية بالفعل الإعلان عن نتيجة امتحانات الصف الثالث المتوسط للعام الدراسي الجاري 2022 خلال الأيام الأخيرة، وذلك بعدما أعلنت رسميا انتهاء كافة أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب ثم رصد الدرجات، والتي يتم اعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية تمهيدا لمراجعة النتائج قبل أن يتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، وبناء على تصريحات بعض المصادر المسؤولة من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية فمن المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة الإعلان عن نتائج امتحانات طلاب الصف الثالث المتوسط في مختلف المحافظات العراقية بشكل عام، ليتم استخراجها باستخدام بيانات الطالب وتحديدا باستخدام الرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط 2022

وقد تم تفعيل الرابط الإلكتروني الخاص بالاستعلام عن نتيجة طلاب الصف الثالث المتوسط في العراق بجميع المحافظات 2022، ويسهل استخراج النتيجة الخاصة بالطالب من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.