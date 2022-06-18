نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض إمكان كم راتب وخطوات التسجيل للتقسيط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل إمكان يعتبر من أسرع أنواع التمويل في المملكة العربية السعودية، لهذا يوجه العملاء اهتمام إلى معرفة قرض إمكان كم راتب وما هي شروط تمويل إمكان للمقيمين والمواطنين أو المتقاعدين بالدولة، وقد قدمت الشركة أكثر من منتج في برامج التمويلية لتلبية الاحتياجات المالية لجميع المنضمين إليها، فيمكن تقسيط السيارات من خلال البرنامج الجديد والذي يُطلق عليه منتج التمويل التأجيري واشتملت شروط قرض إمكان على شروط خاصة بتقسيط المشتريات.

قرض إمكان كم راتب

في حال تسجيل دخول إمكان للتمويل يمكن معرفة التفاصيل المطلوبة التي تتعلق بالمنتجات المتوفرة من بينها قرض إمكان كم راتب مطلوب للانضمام إليه، ويتم اتباع الخطوات التالية للتعرف على شروط كافة المنتجات وقيمة الرواتب المطلوبة:

الدخول إلى موقع تمويل إمكان السعودية.

ثم اختيار المنتجات والدخول إلى نوع التمويل الذي تريد معرفة تفاصيله.

فمثلًا عند اختيار التمويل الميسر فإن قيمة أدنى حد للتمويل هو أربعة آلاف ريال سعودي.

طريقة التسجيل في تمويل إمكان

أما عن التسجيل في التمويل للحصول على القيمة المالية التي تُحدد بناءً على راتب العميل، فهي تتم إلكترونيًا وذلك من خلال تثبيت تطبيق إمكان الذكي، ثم اتباع كافة خطوات التسجيل، وقد أكدت الشركة على ضرورة تقديم مستندات رسمية معتمدة للتحقق الشخصي وأيضًا بيان بمفردات الراتب الذي يحصل عليه العميل من القطاع الوظيفي.

شروط قرض إمكان تقسيط مشتريات

هناك مجموعة من الشركاء المعتمدين لدى إمكان ويمكن الحصول على التمويل من خلال الشركة والحصول على الموافقة والتقسيط من خلال هؤلاء الشركاء وعلى رأسهم مكتبة جرير لتقديم منتجات الأجهزة الإلكترونية، وللحصول على ذلك التمويل ينبغي أن يبدأ سن العميل من 18 سنة، إلى 60 سنة فقط.

وإذا كان المتقدم للتمويل من الحاملين للجنسية السعودية وموظفين في أحد القطاعات، فالرواتب لا بد أن تكون حدها الأدنى ألفين ريال سعودي، بينما الوافد الحامل لإقامة شرعية في المملكة، والعامل في أحد القطاعات أيضًا فلا بد أن يكون أدنى حد لراتبه خمسة آلاف ريال سعودي للاستفادة من تمويل بقيمة خمسين الف ريال سعودي وسداد على عامين.