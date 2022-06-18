شروط حج الراجحي للمقيمين المجاني واهم الأوراق المطلوبة للتقديم في حج الراجحي

شروط حج الراجحي للمقيمين المجاني هناك العديد من المواطنين والمقيمين في السعودية يهتمون بأداء فريضة الحج وذلك من خلال البحث عن الحملات المجانية، التي يمكن من خلالها تأدية مناسك الحج ومن أهم هذه الحملات حملة الراجحي للحج المجاني والتي تعد من أهم المؤسسات في السعودية التي تستمر في كل موسم بتقديم حملات مجانية وباقات متنوعة للحجاج، إن حملة الراجحي للحج المجاني لغير السعوديين هي حملة مجانية تستهدف حجاج الداخل، حيث عملت هذه الحملة على تقديم كل ما هو متوافر من أجل تحقيق أفضل الخدمات للحجاج، من خلال استقطاب الكفاءات والخبرات الذين يسعون إلى نشر المعرفة والعمل في الميدان الخيري، مستفيدين من التقنيات الحديثة والعمل الإداري لإدارة المهام الموكلة بصورة ميسرة.

شروط حج الراجحي للمقيمين المجاني

حددت حملة الراجحي شروط حتى يستطيع راغبي التقديم في حملة الراجحي في السعودية التسجيل للحج، ويكون التسجيل في حملة الراجحي للحج على موقعها الإلكتروني للحج لتقديم خدمات الحج والعمرة للمواطنين المسلمين الذين لا يقدرون على أداء فريضة الحج نتيجة ظروف الحياة والمعيشة ويوجد بعض شروط حج الراجحي للمقيمين مجانا وهى:

يشترط أن يكون المتقدم أكبر من 25 عاما، والمرافق أكثر من 18 عاما. يجب أن يكون المتقدم للحج لا يملك أي جنايات سابقة. أن يكون الحد الأدنى لراتب المتقدم 3000 ريال سعودي. أن يكون المواطن مقيم في المملكة العربية السعودية . يقوم المتقدم بتقديم تقرير طبي يوضح أنه يخلو من أي إعاقات نفسية أو بدنية قد تعيق أداء مناسك الحج. يشترط أن تكون الإقامة الخاصة بالمستفيد سارية المفعول. ألا يزيد عدد المرافقين معه عن شخص واحد فقط. ألا يكون المتقدم سبق له الحج أو العمرة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في حج الراجحي

قد قام بنك الراجحي بتقديم العديد من الخدمات للمشاركين بحملات الحج المجانية التي سبق وأن تم الإعلان عنها للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، ومن أجل التسجيل في حج الراجحي المجاني يجب تحضير بعض المتطلبات المتعلقة بالوثائق والأوراق وتتمثل هذه الوثائق المطلوبة للتقديم في حملة الراجحي للحج بالأتي: