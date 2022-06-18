خدمة نقل الموظفين بمنصة قوي الإلكترونية qiwa

خدمة نقل الموظفين، حيث تعد هذه الخدمة من الخِدْمَات الإلكترونية التي توفرها منصة قوي الإلكترونية التابعة لوزارة الموارد البشرية، وتعد منصة قِوَى من المنصات الهامة التي تعمل علي اعتماد خِدْمَات إلكترونية تساعد علي سرعة إنجاز جميع الخِدْمَات التي ترتبط بالعمل بكل سهولة ووفق معاملات إلكترونية، وتسعي منصة قِوَى إلى تحسين وتعزيز عملية التحول الرقمي، بالإضافة إلى تحقيق الغرض الرئيسي وهو تسهيل إنجاز الخِدْمَات، والسرعة في اتخاذ القرارات، والعمل علي زيادة المستوي العام للشفافية، والسعي نحو رفع وتحسين الجودة الخاصة بالتجارب الخاصة بالمستفيدين داخل المملكة العربية السُّعُودية، وعبر منصة قوي سوف نوضح لكم طريقة استخدام خدمة نقل الموظفين.

خدمة نقل الموظفين

تعد خدمة النقل الوظيفي من الخِدْمَات التي خدمة تمكّن أصحاب المنشآت من العمل علي تقديم طلب نقل خدمة لموظف مقيم تابع لها من جانب رب عمل آخر أو بين منشآت العمل الخاص بالرقم الموحد، ويتم تنفيذ الخدمة بهذه الخطوات:

يجب الدخول إلى رابط منصة قوي التالي/ تسجيل دخول.

النقر علي تبويب الخِدْمَات الإلكترونية للمنصة.

اختيار خدمة النقل الوظيفي.

النقر علي الذَّهاب للخدمة.

تطلب المنصة الدخول لقوي باسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم تطلب المنصة تسجيل بيانات العامل الذي ترغب المنشأة في نقله.

إدراج بيانات المنشأة الخاصة بالعمل الوظيفي.

تسجيل جميع البيانات ورفع المستندات بشكل إلكتروني.

التأكد من صحة البيانات المسجلة.

الموافقة علي شروط وأحكام التسجيل في المنصة.

النقر علي إتمام التسجيل في المنصة.

منصة قوي تسجيل دخول الخِدْمَات

يستطيع جميع المواطنين والمستفيدين من خِدْمَات منصة قوي تسجيل دخول المنصة والاستفادة من أي خدمة يتم تقديمها بالمنصة بشكل إلكتروني علي مدار اليوم، ويتم تسجيل دخول قوي وفق هذه الخطوات: