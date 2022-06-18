السعودية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث 1443 الدور الأول حضوريًا

اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث الدور الأول 1443 ستبدأ غدًا الأحد 20 من شهر ذي القعدة 1443 الموافق 19 يونيو 2022 حضوريًا بجميع مدارس المملكة العربية السعودية، وذلك للاختبارات العملية والشفهية ومواد التقويم التكويني فقط التي سيتم أداءها ضمن اليوم الدراسي بالمدارس، مع العلم بأنه سوف تبدأ يوم الأحد الموافق 27 ذي القعدة 1443 الموافق 26 يونيو 2022م، على أن تنتهي يوم الخميس الموافق 1 ذي الحجة 1443 الموافق 30 يونيو 2022 بجميع المراحل التعليمية بالمملكة، مع العلم أن بداية العام الدراسي الجديد 1444 يوم الأحد 1 صفر 1444 الموافق 28 أغسطس 2022م.

غدًا بداية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث الدور الأول بالسعودية

إضافة لما سبق ووفق تقويم الدراسة بالمملكة العربية السعودية فقد تم وضع اختبارات الفترة الأولي يوم الأحد 9 رمضان 1443هـ الموافق 10 أبريل 2022، على أن تبدأ اختبارات الفصل النهائي بالترتيب التالي:

بداية اختبارات الفترة الثانية يوم الأحد 6 ذي القعدة 1443 الموافق 5 يونيو 2022 الاختبارات النهائية يوم الأحد 20 دي القعدة 1443 الموافق 19 يونيو 2022 في النهاية اختبارات الدور الثاني الأحد 27 ذي القعدة 1443 الموافق 26 يونيو 2022

التقويم الدراسي وفق وزارة التعليم السعودية للعام الجديد1444

في نفس السياق السابق ذكره فتقسيم العام الدراسي 1444 وفق خريطة تقويم التعليم التي تبنتها وزارة التعليم السعودية سيتم تقسيم العام الدراسي كالتالي:

أولًا بداية الفصل الدراسي الأول 1444 يوم الأحد 1 صفر 1444 الموافق 28 أغسطس 2022م وينتهي مع دوام اليوم الدراسي الخميس 30 ربيع ثاني 1444 الموافق 24 نوفمبر 2022م.

1 صفر 1444 الموافق 28 أغسطس 2022م وينتهي مع دوام اليوم الدراسي الخميس 30 ربيع ثاني 1444 الموافق 24 نوفمبر 2022م. كذلك سيبدأ الفصل الدراسي الثاني 1444 يوم الأحد 10 جماد أول 1444 الموافق 4 ديسمبر 2022م وسينتهي بدوام يوم الخميس 10 شعبان 1444 الموافق 2 مارس 2023م.

في الختام سيبدأ الفصل الثالث 1444 والنهائي يوم الأحد 20 شعبان 1444 الموافق 12 مارس 2023م، وسينتهي بدوام يوم الخميس 4 ذي الحجة 1444 الموافق 22 يونيو 2023م.

جدول إجازات العام الدراسي 1444 وفق وزارة التعليم السعودية

كذلك يضم العام الدراسي الجديد 1444 عشر إجازات تتخلل الأسابيع الدراسية نذكرها بالترتيب التالي: