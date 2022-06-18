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عمر شويل - جدة بأمر ملكي تعديل مرسوم عقوبات الموظفين الحكوميين في السعودية، صدرت اليوم السبت 18 يونيو 2022 تعديلات على غرامات موظفي الخدمة المدنية في مختلف إدارات المملكة العربية السعودية لمراجعة جميع الغرامات المفروضة على موظفي الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية، بحسب النشر الرسمي لعدد اليوم من صحيفة “أم القرى” الصادرة يوم الجمعة، 18 ذو القعدة 1443 بشأن إصدار تعديلات على المرسوم الملكي الصادر عام 1377، تابعونلفي هذا المقال للتعرف على باقي التفاصيل.

تعديل مرسوم عقوبات الموظفين الحكوميين

تم إجراء تعديلات على قانون غرامات الخدمة المدنية على المادة الثانية من الفقرة الخامسة من المرسوم الملكي رقم 43 م الصادر عام 1377 بشأن غرامات الموظفين، بما في ذلك التعديلات التالية:

مراقبة تنفيذ الأمر الملكي بتعديلات جديدة من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء وجميع رؤساء الدوائر ذات الصلة.

إساءة استخدام الموظف لسلطته لتحقيق المصالح الشخصية له أو للآخرين.

الامتناع عن تنفيذ الأوامر والقوانين والمراسيم الملكية أو تطبيقها بشكل غير دقيق أو غير لائق على جميع الجهات ذات الصلة.

منشور رسمي في جريدة أم القرى

تنشر صحيفة أم القرى، اليوم، نشرة رسمية في عدد جديد برقم جديد قدره 4937، بتاريخ 17 حزيران / يونيو، بحسب أنباء عن تعديل جديد لقانون معاقبة موظفي الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية على عدة مخالفات.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المرسوم في عام 2022 يتعلق بغرامات على الموظفين العاملين في القطاع العام بالمملكة، وقالت الصحيفة إن تطبيق تعديل المرسوم الجديد هذا سيقر رسميا ويعلن بعد تنفيذه وزارة العمل والجهات ذات العلاقة المهتمة بهذا الموضوع في المملكة العربية السعودية.

العقوبة المقررة

جميع الموظفين الذين يرتكبون إحدى الانتهاكات بموجب تعديلات المرسوم الملكي الجديد، بما في ذلك إساءة استخدام السلطة لمصالح شخصية أو غير شخصية، سيعاقبون بالسجن أو غرامات تصل إلى 10 سنوات.

وتبلغ قيمتها نحو 20 ألف ريال سعودي، حيث وجهت رئيس وزراء المملكة العربية السعودية والجهات ذات الصلة بتنفيذ المرسوم الملكي والتعديلات على مجرمي الخدمة المدنية الجدد في الدولة.

وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية مقال اليوم وتعرفنا فيه على تعديل مرسوم عقوبات الموظفين الحكوميين في السعودية بشكل مفصل، نرجو أن يكون المقال أجاب على تساؤلكم.