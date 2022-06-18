الاستعلام عن بلاغ الهروب برقم الإقامة واهم شروط بلاغ الهروب

الاستعلام عن بلاغ الهروب برقم الإقامة من الخدمات الإلكترونية الهامة التي تتيحها حكومة المملكة العربية السعودية خصيصا وزارة العمل ووزارة الداخلية السعودية لأصحاب الأعمال، حيث يتم الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة إلكترونيا دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب العمل، فعند رغبة عامل في الحصول على وظيفة يجب على صاحب العمل أو المنشأة التي سوف يعمل فيها العامل أن يتأكد من أن هذا العامل على رأس العمل، في الفترة الحالية أو غير متغيب وهارب من عمله السابق، و يجب على صاحب العمل أو المنشأة أن يتأكد من أن هذا العامل غير هارب وذلك من خلال الاستعلام برقم الإقامة الخاص بالعامل أو يستعلم بأي طريقة أخرى عن تغيب العامل وقد وضعت الحكومة السعودية عقوبات صارمة وجدية في حالة تغيب العامل عن عمله أو هروبه من صاحب العمل.

الاستعلام عن بلاغ الهروب برقم الإقامة

قامت وزارة الداخلية السعودية بتوفير خدمة الاستعلام عن تغيب الوافد أو هروب العامل من خلال خدمة الاستعلامات من على موقع الوزارة، وتتيح وزارة الداخلية السعودية لأصحاب العمل الكثير من الخدمات منها خدمة الاستعلام عن بلاغ هروب أو تغيب وافد برقم الإقامة ويمكن أن يتم ذلك من خلال:

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الداخلية. اختيار الاستعلامات عن صلاحية الإقامة من خلال الموقع. يتم الانتقال بصورة مباشرة إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة أبشر. اختيار خدمة أبشر للأفراد، ثم إدخال جميع البيانات المطلوبة. إدخال رمز التحقق الذي يصل في رسالة نصية عبر رقم الجوال. بعد ذلك النقر علي تسجيل الدخول ويتم عرض الصفحة الخاصة بالاستعلام عن الصلاحية الخاصة بالإقامة. إدخال رقم الإقامة الخاصة بالعامل ثم إدخال رمز التحقق الذي سيظهر أمامك. سوف تظهر جميع المعلومات والبيانات الخاصة بالعامل ومدة صلاحية إقامته من عدمها.

شروط بلاغ الهروب برقم الإقامة

قامت حكومة المملكة العربية السعودية بتوفير الموقع إلكتروني للاستعلام عن وجود بلاغات مقدمة على الإقامة من قبل الكفيل، وذلك اختصارا للوقت والجهد المبذول في الذهاب إلى الجهات المتعددة للاستلام عن بلاغات الهروب وهناك شروط لبلاغ الهروب برقم الإقامة وهى: