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الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية تسقط مقاتلة ”سو-25” ومروحية ”مي-24” أوكرانية

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 06:28 مساءً - صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال اليوم الماضي طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو-25" وطائرة هليكوبتر من طراز "مي-24" و8 طائرات مسيرة.

وقال كوناشينكوف في إحاطة صحفية، اليوم السبت 18 يونيو: "إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز "سو-25" بالقرب من قرية كاميشيفاخ وطائرة هليكوبتر من طراز "مي-24" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة أرخانغيلسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

بالإضافة إلى ذلك، أسقط الدفاع الجوي الروسي 8 طائرات دون طيار أوكرانية في مناطق خيرسون وخاركوف وزابوروجيه، بالإضافة إلى 4 صواريخ "توتشكا-يو" و24 راجمة صواريخ "أوراغان" في يوم واحد.

وأضاف كوناشينكوف أن الجيش الروسي دمر بصواريخ أرضية وجوية عالية الدقة المنشآت التكنولوجية الأوكرانية لتكرير النفط ومنشآت تخزين الوقود في كريمنشوغ وليزيتشانسك، قائلا: "دمرت الأسلحة الجوية والأرضية العالية الدقة في منطقتي كريمنشوك وليسيتشانسك المنشآت التكنولوجية لتكرير النفط ومنشآت تخزين الوقود المخصصة لتزويد المعدات العسكرية الأوكرانية في دونباس".

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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