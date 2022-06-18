الرئيس الفلسطينى يستقبل السفير المصرى برام الله

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم السبت، السفير طارق طايل رئيس بعثة جمهورية مصر العربية فى رام الله، حيث قام السفير المصرى بتسليم الدعوة الموجهة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أخيه الرئيس محمود عباس للمشاركة فى مؤتمر قمة قادة العالم للتغير المناخى، والمقرر عقدها بشرم الشيخ يومي 7 و8 نوفمبر 2022.





وحمل الرئيس عباس، السفير المصرى تحياته وتقديره لرئيس الجمهورية، كما رحب بهذه الدعوة الكريمة، مؤكدا الحرص على تلبيتها. كما أشاد الرئيس الفلسطينى خلال اللقاء بالعلاقات الأخوية التى تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على تعزيزها، بما يخدم العلاقات الأخوية المشتركة، وكذلك القضايا العربية. من جانبه، أكد السفير طايل على الأولوية التى توليها القيادة السياسية المصرية للقضية الفلسطينية، وإنفاذ حل الدولتين القائم على مبادئ الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما استعرض طايل الجهود المصرية فى عدد من الملفات الرئيسية بما ذلك جهود إحياء عملية السلام، وكذلك الجهود المتعلقة بالتهدئة فى الأراضى الفلسطينية. وتناول كذلك مع الرئيس الفلسطينى المسائل المتعلقة بالتعاون فى عملية إعادة الإعمار بقطاع غزة، والتى تستهدف تخفيف الأعباء التى يواجهها الأشقاء الفلسطينيون من أهل القطاع.

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