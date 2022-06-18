سقوط الرئيس الأمريكى بايدن أثناء قيادة دراجته الهوائية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأظهر فيديو نشرته قناة "العربية- الحدث"، أن الرئيس الأمريكى البالغ 79 عاما ينهض مباشرة بعد سقوطه ويقول: "أنا بخير". يذكر أن الحادث وقع عندما كان الرئيس الأمريكى جون بايدن يمارس رياضة ركوب الدراجة الهوائية مع زوجته جيل قرب المنزل الذى يقضيان فيه عطلتهما فى "ريهوبوث بيتش" فى ديلاوير، وخلال توجهه للتحدث الى بعض الأشخاص الذين تجمعوا لالتقاط الصور له.

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