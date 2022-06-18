تمويل حتى 300 ألف ريال على 8 سنوات برسوم إدارية 4% من بنك التنمية الاجتماعية والذي يستهدف تمويل المشروعات الناشئة. ومقدم للمواطنين والمواطنات حيث يتقاطع تمويل المشاريع الناشئة مع أحد أهداف البنك الاستراتيجية من أجل تسهيل وتوفير التمويل والمنتجات للمنشآت الصغيرة والناشئة. حيث يتقاطع تمويل المشاريع الناشئة مع الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة. ويستهدف المنتج تمويل المشروعات والمنشآت الجديدة بتمويل حتى 300 ألف ريال. يستهدف بنك التنمية الاجتماعي تسهيل تقديم مجموعة من التمويلات منها تمويل الزواج والتمويلات الشخصية كتمويل أهل وغيرها وسوف نتعرف على تمويل المنشآت بالسطور المقبلة:

تمويل حتى 300 ألف ريال على 8 سنوات برسوم إدارية 4%

من مزايا تمويل المشروعات والمنشآت الناشئة بنك التنمية الاجتماعية الآتي:

يبدأ التمويل من 50 ألف ريال حتى 300 ألف ريال.

مدة تمويل تصل حتى 8 أعوام.

فترة سماح حتى عام ونصف.

السداد شهريًا.

رسوم إدارية 4%.

يوجد إمكانية خصم الرسوم من أصل التمويل.

شروط الحصول على تمويل بنك التنمية الاجتماعية

عمر المتقدم بين 21 عام حتى 62 عام.

سلامة السجل الائتماني ولا تتجاوز عثرات العميل عن 15 ألف ريال.

لا تقل نسبة الضمان عن 100 % عن مبلغ التمويل بشرط أن يكون نوع الضمان كفالة شخصية موظف حكومي أو شبه حكومي.

التفرغ التجاري ويسمح للعملاء بامتلاك أكثر من سجل تجاري سواء شراكة في منشآت أخرى وذلك خلاف المنشأة المطلوب تمويلها.

لابد من اجتياز المقابلة الشخصية.

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل

صورة من الهوية الوطنية للعميل.

صورة المؤهل العلمي للعميل.

صورة من الأنشطة المهنية للعميل.

خطة العمل للمشروع أو المنشأة التي يديرها العميل.

طريقة التقديم على تمويل المشروعات الناشئة

يمكن التقدم على تمويل المنشآت الناشئة بالخطوات الآتية:

الولوج إلى رابط موقع بنك التنمية الاجتماعية.

النقر على أيقونة التقديم الإلكتروني.

تظهر نافذة جديدة تطلب التسجيل بواسطة بوابة النفاذ الوطني الموحد.

ابدأ بكتابة البيانات المطلوبة حتى النهاية وإرفاق المستندات المطلوبة.

والانتظار حتى موعد المقابلة الشخصية والاتصال بك.

ملاحظة: هنالك بعض الأنشطة لا تتضمن التمويل ومنها: التأمين والوساطة، وبيع الساعات والمجوهرات والمنتجات الثمينة، وبيع وتربية الثروة الحيوانية، والمنتجات الزراعية، الأنشطة غير القانونية، الأنشطة القائمة على المضاربة، أي أنشطة مدعومة من صناديق حكومية أخرى، وأعمال الطرق والاستيراد والتصدير، والمدارس والمستشفيات ، وأي نشاط ليس له ترخيص، تأجير صالات الأفراح، تجارة المواشي، مكاتب التقسيط.