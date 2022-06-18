رابط nategafany.emis.gov.eg للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور اول من بوابة التعليم الفني نظام 3 سنوات و5 سنوات

رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور اول . حتى الآن تزداد عمليات بحث الطلاب والطالبات عن نتيجة الدبلومات الفنية، التي تتمثل في الدبلوم الصناعي، الزراعي، التجاري، والفندقي وقام الأستاذ محمد مجاهد النائب العام لوزير التربية والتعليم بالإفصاح عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية التي انعقدت وتم الانتهاء منها منذ أيام، وصرح أنه سيتم ظهور نتيجة الدبلومات الفنية خلال الأسبوع القادم من اخر شهر يونيو، وفي هذا الصدد من الأخبار سنتحدث عن طريقة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2022 عبر بوابة التعليم الفني على الإنترنت.

رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور اول

تهتم الدولة متمثلة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعلم الفني من خلال الاهتمام بالمناهج الدراسية. وتوفير كل سبل الدعم وذلك م نأجل تخريج أجيال قادرة على قيادة الثورة الصناعية في مصر. ومع انتهاء امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي الثاني 2022 . وإتاحة النتيجة من خلال موقع الوزارة. اليكم الآن خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية عبر موقعنا الإلكتروني والتي تتمثل في:

الولوج مباشرةً لموقع بوابة التعليم الفني. ثانيًا يتم النقر فوق نتائج الدبلومات الفنية. ثم نقوم باختيار الاستعلام عن نتيجة الطلاب. بعد ذلك قم باختيار نوع الدبلوم التابع له. ثم املأ البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها. اضغط على عرض النتيجة وسيتم ظهور كافة المعلومات لك.

اخر اخبار نتيجة الدبلومات الفنية

تجدر الإشارة إلى أولئك الذين يبحثون عن نتائج الدبلومات الفنية لعام 2022 بالاسم ورقم الجلوس، حيث تقدم أكثر من 800 ألف طالب للاختبارات، وهذا ينطبق على كافة أنواع الدبلوم الفني، بأنواعه الأربعة من حيث الدبلوم الفندقي والصناعي والتجاري والزراعي. وبسبب تلك الدبلومات هناك تنسيق في الجامعات خاص بكل نوع من أنواع الدبلومات الفنية المختلفة، التي تضم عدة تخصصات تهيئ الطلاب للعمل، وأيضًا بتواجد معلمي التكنولوجيا الفنية الحديثة.

الآن يشغل بال العديد من الطلاب والطالبات موعد الإفصاح عن ظهور نتيجة الدبلومات الفنية، وعندما يتم استلام موافقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني معًا، سيتم نزول النتيجة إلكترونيًا على الموقع الخاص بنتائج الطلاب، ووفقًا لما تم انتشاره من أخبار سيتم الإعلان عن النتيجة خلال الأيام المقبلة.