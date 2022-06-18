نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq برقم الامتحاني جميع الاقسام

نتائج القبول الموازي بالعراق ٢٠٢٢. من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية تم التصريح عن معلومات في الساعات القليلة الماضية بشأن نتائج القبول الموازي التي ينتظرها الكثير من أولياء الأمور والطلاب الذين يريدون الالتحاق بالجامعات العراقية، تنص المعلومات على أنه قد تم ظهور نتائج القبول الموازي بالعراق وأصبح بإمكان الطلبة الآن الدخول الى موقع الوزارة والتعرف على نتائجهم من خلال تطبيق بعض الخطوات التي نشرحها لكم في هذا المقال بطريقة سهلة ومبسطة من خلال الفقرات التالية.

نتائج القبول الموازي بالعراق ٢٠٢٢

ازدادت تساؤلات أولياء الأمور والطلاب عن طريقة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي، وكل تساؤلاتهم سنقوم بتوضيحها في خطوات يتم إتباعها من خلال موقع الوزارة. بعد الإفصاح من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية عن قبول عدد هائل من الطلاب للحاق بالتعليم الموازي أصبح طموح كل طالب وطالبة أن يكون من ضمن العشرين ألف الذين تم قبولهم بالتعليم الموازي، سنعرض لكم الآن خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق:

قم بالدخول إلى رابط صفحة وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمية.

ثاني خطوة هي الذهاب إلى أسفل الصفحة والضغط على الخدمات الإلكترونية.

ثم نقوم باختيار نتائج القبول الموازي.

ثم نبدأ بملء الخانات الفارغة والتي تشتمل على اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به.

قم بالضغط على البحث عن النتيجة.

ستعرض لك النتيجة على شكل pdf.

يتم تحميل ملف النتيجة على الهاتف او جهاز الكمبيوتر ومن ثم فتحه لمعرفة نتيجة القبول للطالب أم لم يتم القبول.

معدل القبول لدي الطالب الملتحق بالجامعات العراقية

بعد التأكد من أنه تم قبولك بالتعليم الموازي بالكليات المختلفة بالعراق وقد قمت بتحضير جميع الأوراق المطلوبة منك، سنعرض لك الآن أكثر الكليات طلبًا من قبل الطلاب وهي كليات الطب بمختلف أنحاء العراق ومعدلات القبول بكل واحدة منها ونبدأ أولًا بـ: