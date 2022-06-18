قتلى بهجوم مسلح على معسكر عمل فى باكستان

وقالت فرح عظيم شاه، المتحدثة باسم حكومة مقاطعة بلوشستان، إن المهاجمين فتحوا النار فى وقت متأخر من يوم الجمعة على المخيم، وأحرقوا مركبات ودمروا الآلات فى الجزء الجبلى من منطقة هارناى، مضيفة أن المخيم جزء من شركة محلية تعمل فى مشروع بناء طريق.
وذكر رفيق تارين، نائب مفوض المنطقة الباكستانية أن خمسة عمال فقدوا من المخيم بعد الهجوم، وقال إن قوات الأمن بدأت عملية بحث لكنها تعرقلت بسبب التضاريس الصعبة.
وقال فى وقت لاحق إن اثنين من العمال الخمسة تم العثور عليهما فى مكان قريب.
ولم تعلن أى جماعة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور، لكن الجماعات الانفصالية المتورطة فى تمرد منخفض المستوى فى بلوشستان شنت هجمات مماثلة استهدفت العمال غير المحليين الذين يتهمونهم بالحصول على وظائف فى الإقليم.
وتريد الجماعات الانفصالية فى الإقليم الغنى بالمعادن والغاز مثل جيش بلوشستان الوطنى الاستقلال عن إسلام آباد.
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