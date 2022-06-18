جونسون يؤكد ثقته بشرعية خطة إرسال مهاجرين من بريطانيا إلى رواندا

وكانت المحكمة البريطانية أصدرًا أمرًا يوم الثلاثاء الماضى، يقضى بوقف الترحيل المقرر لحفنة من المهاجرين، كانوا على متن الطائرة، وهو ما وصفه جونسون بأنه "عقبة غريبة فى اللحظة الأخيرة".
وفى تصريحاته للصحفيين، قال جونسون: "كل محاكم هذا البلد رأت عدم وجود عقبة ولم تحكم أى محكمة فى هذا البلد بعدم دستورية هذه السياسة وهو أمر مشجع للغاية"، مضيفًا: "نحن على ثقة جداً من شرعية ودستورية ما نقوم به وسنواصل هذه السياسة".
وانتقد معارضون ومؤسسات خيرية وزعماء دينيون خطة الحكومة البريطانية لإرسال بعض المهاجرين إلى تلك رواندا، الواقعة فى شرق إفريقيا، بوصفها غير إنسانية. فيما اضطرت الحكومة البريطانية لمواجهة سلسلة من الطعون القانونية فى محاكم لندن بهدف منعها من المضى قدمًا.
يذكر أن الاتفاق المبرم بين بريطانيا ورواندا بلغت تكلفته 120 مليون جنيه إسترلينى ـ ما يعادل 147 مليون دولار ـ بهدف وقف تدفق الرحلات الخطرة عبر القنال الانجليزى، ومن أجل تقويض نشاط شبكات تهريب البشر.
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