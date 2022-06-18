أفغانستان: جبهة المقاومة الوطنية تعلن إسقاطها مروحية لطالبان

جدة - نرمين السيد - أعلنت جبهة "المقاومة الوطنية" فى أفغانستان، اليوم السبت، إسقاط مروحية تابعة لحركة طالبان فى وادى "أريزو" بولاية "بانجشير"، فى مؤشر على إعادة تنظم صفوف الجبهة المعارضة لطالبان.





ووفقًا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، اليوم السبت، أكد مدير الاتصالات الاستراتيجية والمتحدث باسم جبهة المقاومة الأفغانية، صبغة الله أحمدى، نبأ سقوط مروحية طالبان بالولاية، قائلاً فى تغريدة عبر تويتر: "أسقطت القوات الباسلة لجبهة المقاومة الوطنية مروحية تابعة للمحتلين من طالبان فى وادى أريزو بولاية بانجشير".

وتابع أحمدى أن الجبهة ألقت القبض على 4 من أفراد طاقم المروحية "التى تم إسقاطها"، الذين يزعم أنهم "فى حالة جيدة ويتم معاملتهم طبقاً للشريعة الإسلامية والقانون الإنسانى".

وبحسب الوكالة الأفغانية، فقد نشرت جبهة المقاومة صورًا ومقاطع فيديو لإسقاط المروحية، وهو ما تداوله رواد الإنترنت على نطاق واسع.

وقالت المصادر إن قوات الجبهة قتلت مسلحين اثنين من طالبان فى العملية، التى تردد أنها شملت إطلاق نيران خفيفة وكثيفة، وسط أنباء عن إعادة الجبهة لتنظيم صفوفها خلال الأسابيع الأخيرة.