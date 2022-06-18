العالم اليوم - بالفيديو.. جو بايدن يسقط من على دراجته عند رؤية الصحفيين

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. جو بايدن يسقط من على دراجته عند رؤية الصحفيين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 يونيو 2022 05:15 مساءً - في لقطة طريفة، سقط الرئيس الأميركي جو بايدن (79 سنة) من دراجته الهوائية، خلال جولة قرب منزله بولاية ديلاوير الأميركية.

وبعد قيادته للدراجة بسلاسة، أمام أنظار المصورين، توقف بايدن بالدراجة أمام تجمع للمصوري، قبل أن يتعثر ويسقط أرضا.

وقال بايدن للحضور فورا "أنا بخير"، مبررا السقطة بأن قدمه علقت بدواسات الدراجة.

وكان بايدن قد سافر إلى منزله الرئيسي في مدينة ريهوبوث بيتش في ديلاوير، للاحتفال بذكرى زواجه الـ45 من جيل بايدن.

وقال الصحفيين في موقع الحادث أن بايدن عاود ركوب الدراجة بعد سقوطه، الذي وقع صباح السبت.