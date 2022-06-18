هنا.. نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2022 “تجاري، صناعي، زراعي” عبر بوابة التعليم الفني جميع المحافظات

نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2022، يتزايد البحث من قبل الالاف الطلاب حول نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2022 التي تشغل بال الالاف الطلاب وأولياء الأمور، حيث يريد الكثيرين معرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2022 حتى تطمئن قلوبهم والتي من المقرر أن يتم الاعلان عنها فور الانتهاء من أعمال رصد الدرجات وتصحيح اوراق الامتحانات في كافة الكنترولات والتي قد أوشكت على الانتهاء، وسنقدم لكم رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم في كل المحافظات، فتابعونا.

نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2022

مازال الطلاب وذاويهم يواصلون متابعة أي أخبار بخصوص نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2022، ويتسائلون عن موعد ظهورها، وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من المقرر أن يتم كشف الستار عن النتيجة خلال الأيام الأخيرة من شهر يونيو الجاري بعد اتمام التصصحيح ورصد الدرجات بدقة، وكانت امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي المنقضي 2021/2022 قد انتهت في أوائل شهر يونيو الجاري، وجائت الامتحانات سهلة وفي مستوى الطالب المتوسط، وقريبا سيتم اعلان نتيجة الدبلومات بعد أن يتم اعتمادها من قبل السيد الوزير طارق شوقي والكشف عن نسبة النجاح التي من المتوقع أن تكون مرتفعة، والآن مع خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022:

قم بالدخول إلى بوابة التعليم الفني.

قم بالضغط على نتيجة الدبلومات الفنية 2022.

حدد نوع الدبلوم المراد الاستعلام عن نتيجته سواء “تجاري، زراعي، صناعي، فندقي”.

قم بادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب من اليسار إلى اليمين.

اضغط على كلمة “بحث”.

سيظهر لك درجاتك ومجموعك الكلي الذي يؤهلك للالتحاق بالمعاهد والكليات.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022

وفور الاعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 فأنه يمكنك الاستعلام عنها فورا عبر بوابة التعليم الفني أو من خلال التوجه إلى المدرسة المقيد بها الطالب والاطلاع على الكشوف، علما بأن تنسيق الدبلومات الفنية سيتم الاعلان عنه فور الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة، وعادة ما يكون تنسيق الدبلومات أقل من الثانوية العامة، ومن المقرر أن يتم الاعلان عن أسماء الطلاب الأوائل ومجموعهم استعدادا لتكريمهم لاحقا، ويمكنك ترك بياناتك لنجلب لك النتيجة فور ظهورها.