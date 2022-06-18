نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط المربع الإلكتروني لنتائج الكويت 2022 لنتيجة الثانوية العامة لطلاب الصف الثاني عشر ٢٠٢٢ بالرقم المدني online في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصدر رابط موقع نتائج الثانوية العامة الكويت 2022 وموقع المربع الإلكتروني للنتائج وموقع الطالب بالكويت قائمة عمليات البحث من قبل طلاب الصف الثاني عشر في الكويت خلال الساعات الأخيرة. وذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم الكويتية اعتماد نتائج الثانوية العامة الكويت للعام الدراسي 2021-2022 خلال الساعات القليلة المقبلة.

نتائج الثانوية العامة الكويت 2022

ونشرت وزارة التربية الكويتية تغريدة منذ قليل، عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوين المصغر “تويتر” أوضحت فيها أن الدكتور علي المضف وزير التربية والتعليم، سيعتمد نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022 في الكويت مساء اليوم السبت 26/6/2022م؛ تمهيدًا لنشرها عبر موقع نتائج الثانوية العامة الكويت 2022فور اعتمادها.

نتائج الثاني عشر 2022 بالرقم المدني

وتتوجه أنظار الآلاف في جميع المدن الكويتية خلال الفترة الحالية نحو شاشة القناة الأولى للتليفزيون الكويتي لمتابعة المؤتمر الصحفي للدكتور علي المضيف، وزير التربية والتعليم الكويتي.

ويعلن المضيف أسماء الطلاب الأوائل في نتيجة الصف الثاني عشر بمرحلة الثانوية العامة الكويت 2022 خلال المؤتمر الصحفي لاعتماد نتائج الثانوية العامة.

نتائج الثانوية العامة الكويت 2022

ومن المقرر أن يتم رفع نتائج الثانوية العامة الكويت 2022 على موقع المربع الإلكتروني الخاص بنتائج طلاب الكويت وخاصة طلاب الصف الثاني عشر 2022 بالرقم المدني بكل سهولة.

وجرت امتحانات طلاب الصف الثاني عشر للمرحلة الثانوية العامة في الكويت للعام الدارسي 2021-2022 وسط إجراءات وتدابير احترازية مشددة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين الطلاب والمدرسين المشرفين على الامتحانات في المدارس.

ونجحت وزارة التربية والتعليم بالكويت في تنظيم عملية تأمين جميع أفراد العملية التعليمية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خلال أداء الامتحانات من الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب والكشف الحراري على الطلاب قبل بدء الامتحانات.

كما شددت على تعقيم المقاعد الدراسية قبيل بدء امتحانات الثانوية العامة في جميع المدراس الكويتية، مع توفير المعقمات والكمامات الطبية للطلاب.

أسماء الطلبة الأوائل في القسمين العلمي والأدبي والتعليم الديني للعام الدراسي ٢٠٢٠م -٢٠٢١م pic.twitter.com/grCLR336Hr — وزارة التربية (@MOEKUWAIT) أسماء الطلبة الأوائل في القسمين العلمي والأدبي والتعليم الديني للعام الدراسي ٢٠٢٠م -٢٠٢١م pic.twitter.com/grCLR336Hr — وزارة التربية (@MOEKUWAIT) June 26, 2021

نتائج الطلبة 2022

وأعلنت وزارة التربية الكويتية تفعيل رابط نتائج الطلبة 2022 بالرقم المدني للفصل الدراسي الثاني عبر موقع وزارة التربية الإلكتروني لجميع الطلاب والطالبات في صفوف النقل الابتدائي والمتوسط والصف الحادي عشر والتاسع والعاشر خلال النصف الأول من شهر يونيو 2022 الجاري بعد انتهاء الطلاب من أداء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني.

في سياق متصل عقدت وزارة التربية الكويتية، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نسب نجاح نتائج الثانوية العامة 2020 -2021 في الكويت، حيث بلغت نسبة النجاح للقسم الأدبي 90.17%، فيما بلغت نسبة نجاح القسم العلمي 91.22%، بينما بلغت نسبة نجاح العليم الديني 88.26 جميع ما سبق لعدد المتقدمين لدخول امتحانات الثانوية العامة في الكويت هذا العام.

موقع المربع الإلكتروني لنتائج الطلاب 2022

وعادة ما تعلن وزارة التربية والتعليم عن نتائج الشهادة الثانوية العامة عبر موقع المربع الإلكتروني للنتائج كل عام، ما جعلنا نرصد خطوات استخراج نتائج الصف الثاني عشر بالرقم المدني عبر السطور التالية:-

أولا تسجيل الدخول إلى رابط موقع المربع الإلكتروني

اختيار الأيقونة الخاصة بنتائج الصف الثاني عشر.

إدخال الرقم المدني الخاص بالطالب الراغب في استخراج النتيجة.

الضغط على أيقونة بحث وسوف تظهر النتائج في الحال.