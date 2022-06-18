هجمات سيبرانية تخترق حسابات حزب الخضر وتطال وزراء فى ألمانيا

جدة - نرمين السيد - تعرضت أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بحزب الخضر الألمانى لهجمات سيبرانية، طالت عناوين البريد الإلكترونى الحزبية الخاصة بوزير الاقتصاد الألمانى، روبرت هابيك، ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، حسبما أكدت تقارير ألمانية اليوم السبت.





وفى تصريحات لمجلة "دير شبيجل" الألمانية، اليوم السبت، قالت المتحدثة باسم حزب الخضر إن هذه الحسابات لم تعد مستخدمة بنشاط، لافتة إلى أن هابيك وبيربوك شغلا منصب زعيمى الحزب حتى يناير الماضى.

ووفقًا لبيانات "دير شبيجل"، تشير التحقيقات بشأن خلفية الهجوم السيبرانى إلى روسيا، موضحة أن الإجراءات المستهدفة للمهاجمين والتفاصيل التقنية دفعت السلطات الأمنية إلى تقييم الموقف بأن المتسللين يمكن أن يكون لهم خلفية روسية.

وبحسب المتحدثة، فقد تعرض حزب الخضر لهجوم سيبرانى عدة مرات خلال الأسابيع الماضية. وقالت إنه نتيجة لذلك، تعذر الوصول إلى "الشبكة الخضراء"، وهى منصة حزبية داخلية، إلا على نطاق محدود منذ 13 يونيو الماضى.

وأكدت أن المهاجمين المجهولين نجحوا حتى الآن فى اختراق حسابات البريد الإلكترونى الحزبية الخاصة برئيسى الحزب الجديدين، ريكاردا لانج وأوميد نوريبور، وتم فى بعض الحالات إعادة توجيه رسائل بريد إلكترونى إلى خوادم خارجية. وتعرض الحزب بالفعل لهجوم على نظام تكنولوجيا المعلومات الخاص به فى 30 مايو الماضى، وبعد ذلك حرر الحزب بلاغا أمام السلطات.

وقالت "دير شبيجل" إن مكتب المدعى العام فى برلين بدأ تحقيقًا فى التجسس على البيانات وتعديل البيانات، بالإضافة إلى مكتب الشرطة الجنائية بولاية برلين، يشارك المكتب الاتحادى للشرطة الجنائية أيضا فى التحقيق.