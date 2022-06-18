سوريا: القوات الأمريكية تسرق القمح السورى فى القامشلى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت الوكالة العربية السورية للانباء "سانا"، قالت مصادر أهلية إن "رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكى مؤلفًا من 40 شاحنة محملة بالقمح السورى المسروق توجه إلى الأراضى العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعى بريف اليعربية شمال شرق محافظة الحسكة".

وأضافت المصادر السورية ذاتها، أن "قوات الاحتلال الأمريكى أخرجت أيضًا رتلاً محملاً بآليات عسكرية معطوبة إلى الأراضى العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعى"، موضحة أن الرتل "يضم 36 آلية بينها 8 ناقلات محملة بمدرعات عسكرية معطوبة و9 برادات و4 ناقلات محملة بمولدات كهربائية وسبع حاملات و8 مدرعات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكى".

كما أشارت المصادر السورية إلى أن "الرتل كان قادمًا من ناحية تل حميس بريف القامشلى الجنوبى عبر طريق البترول، وصولاً إلى معبر الوليد غير الشرعى سالكًا الطريق العام بالقرب من مفرق قرية تل عدس".