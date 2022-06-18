أزمة فى مطار هيثرو بلندن.. تكدس هائل للحقائب والركاب

جدة - نرمين السيد - ووفقا لسكاى نيوز عربية، أبلغ المطار الركاب القادمين بعدم الحصول على الأمتعة إلا بعد عدة أيام، حيث يستمر تراكم الأمتعة الهائل فى المطار.

وأظهرت صورا كيف يتم تكديس مئات الحقائب معا، فيما وصفه المتفرجون بـ"سجادة الأمتعة"، بعد ساعات فقط من ادعاء الرئيس التنفيذى لمطار هيثرو أن المسافرين يعانون فقط من تأخيرات "طفيفة".

وألقى المسؤولون باللوم فى التعطيل على "مشكلة فنية '' فى نظام الأمتعة، فى الوقت الذى اشتكى فيه ركاب المطار أيضا من طوابير طويلة وحافلات النقل المزدحمة، وانتظار طويل للانتقال بين مبانى الركاب.

من جانبها أوضحت ديبورا هاينز محررة أخبار الدفاع والأمن فى "سكاى نيوز": "عندما خرجت، رأيت هذه الكتلة المجنونة من الحقائب تملأ الرصيف مثل سجادة ضخمة للأمتعة".

وهناك مخاوف من أن الأسوأ لم يأت بعد، عندما ينتهى الفصل الدراسى للأطفال فى الصيف، وهو ما سيشهد ملايين العائلات التى تتطلع للسفر إلى الخارج لقضاء العطلات.