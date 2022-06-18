البتكوين تحقق أعلى مستوى من الخسائر

جدة - نرمين السيد - خسرت عملة البتكوين الرقمية نحو 72% من قيمتها، اليوم السبت، فيما يمثل أعلى مستوى من الخسائر وصلت إليه العملة المشفرة منذ نوفمبر الماضى، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" الإخبارية، منذ قليل.





وشهدت عملة بيتكوين، اليوم السبت الماضى، أقصى انخفاض لها على مدار عام ونصف العام، وكانت بيتكوين سجلت منذ نوفمبر الماضى، أعلى مستوى لها عند 69 ألف دولار، ولكنها انخفضت بنحو 70%. وعادة ما يُعزى المتخصصون سبب انخفاض البيتكوين إلى قيام مقرضى العملات المشفرة بتجميد عمليات السحب.

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