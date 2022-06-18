الجيش الصومالى يفرض سيطرته على أهم معاقل الشباب الإرهابية وسط البلاد

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكر موقع "الصومال الجديد" الإخبارى، فإن الفرقة السابعة والعشرين التابعة للجيش الصومالى، يرافقها محافظ إقليم هيران، على جيتى عثمان، قد نفذت عملية عسكرية مخططًا لها فى المناطق الواقعة بين بلدات "متبان ومحاس وبلدوين" فى إقليم هيران بوسط الصومال.

وأشار التقرير إلى أن الجيش الصومالى تمكن خلال هذه العملية من السيطرة على منطقة "جرعلى" التى كانت أحد أهم معاقل حركة الشباب الإرهابية، التى تسيطر على أجزاء من إقليم هيران بولاية هيرشبيلى، وتشن الكثير من التفجيرات والاغتيالات فى بلدة بلدوين، عاصمة الإقليم. .