اليابان تنشر أسطول دفاع بحرى بمنطقتى الهادئ والهندى

ووفقا لوزارة الدفاع اليابانية، يزور الأسطول اليابانى موانئ فى دولة جزر سليمان فى المحيط الهادئ وتونجا وفيجى للمرة الأولى، وذلك خلال الانتشار السنوى الذى بدأ يوم الإثنين الماضى، ويستمر حتى 28 أكتوبر المقبل.
وأشارت الدفاع اليابانية إلى أن الأسطول سيشارك أيضا فى تدريب "ريم أوف ذا باسيفيك" (حافة المحيط الهادئ)، الذى يعد أكبر تدريب بحرى متعدد الجنسيات فى العالم، وتدريب "فانجارد باسيفيك"، بمشاركة أستراليا واليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وتدريبات أخرى.
وكانت الصين وجزر سليمان وقعتا معاهدة أمنية فى وقت سابق من العام الماضى، تسمح بنشر عسكريين صينيين ورسو سفن حربية صينية فى الجزر.
وأثارت هذه الخطوة قلق عدد من القوى البحرية الإقليمية مثل أستراليا واليابان والولايات المتحدة. وقال وزير الخارجية الصينى وانج يى، الذى قام بجولة شملت 8 دول جزرية فى المحيط الهادئ من أواخر شهر مايو، وحتى مطلع الشهر الجارى، خلال زيارته لجزر سليمان، الدول الجزرية فى المحيط الهادئ "ليست فناء خلفيا لأى دولة".
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