جدة - نرمين السيد - وجلست مجموعة من النشطاء فى منتصف الطريق لمنع السيارات من السير، وهو ما دفع سائقو السيارات لجرهم من أجل إخلاء الطريق. وبعد فترة قصيرة تدخلت الشرطة الإيطالية لإبعاد النشطاء وفتح الطريق مرة أخرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سائقون يعتدون على نشطاء فى المجال البيئى لقطعهم أحد الطرق بروما (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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