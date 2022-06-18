الرئيس الصينى: الفساد ما زال حادًا ومعقدًا فى بلادنا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية عن تلفزيون الصين المركزى "سى.سى.تى.فى"، اليوم السبت، قال الرئيس شى: "لا يمكن التقليل من عناد وخطر الفساد"، متعهدًا بعدم التسامح مع الفساد. وطالب كبار مسؤولى الحكومة الصينية بإبقاء أنفسهم وأقربائهم وأسرهم تحت المراقبة.

جاء ذلك خلال حديث الرئيس الصينى فى جلسة مجموعة دراسية للمكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى أمس الجمعة، حيث طالب شى كبار الكوادر بالالتزام بعلاقة معتدلة ونظيفة بين الحكومة ومجتمع رجال الأعمال.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، فقد أعلن المكتب السياسى الصينى عن نجاح حملة مكافحة الفساد للمؤسسات المالية، أمس الجمعة، قائلاً إن تحقيقات اللجنة المركزية لفحص الانضباط ساعدت فى تعزيز قيادة الحزب للقطاع المالى ومنع المخاطر.