جوتيريش يدعو إلى احترام حكم المحكمة الخاصة بلبنان

جدة - نرمين السيد - حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الجميع على احترام حكم المحكمة الخاصة بلبنان، والذى قضى بالسجن المؤبد على حسن حبيب مرعى، وحسين حسن عنيسى، عن الجرائم التى ارتكباها بتاريخ 14 فبراير 2005.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح نائب المتحدث الرسمى باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، خلال مؤتمره الصحفى اليومى، أن "الأمين العام جوتيريش قد أحيط علما بالحكم الصادر عن المحكمة الخاصة بلبنان فيما يخص الهجوم الذى وقع منذ 17 عامًا فى العاصمة اللبنانية بيروت، وأسفر عنه مقتل رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريرى و21 شخصا وإصابة 226 آخرين بجراح، مشيرا إلى "استقلالية ونزاهة المحكمة الخاصة بلبنان". كما أعرب فرحان حق عن "تقدير المنظمة العميق لتفانى وعمل القضاة والموظفين المشاركين فى هذه القضية على مر السنين".

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