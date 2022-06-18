العالم اليوم - راشفورد يصعد في قضية الطالب المصري.. 10 محامين وتعويض

انتم الان تتابعون خبر راشفورد يصعد في قضية الطالب المصري.. 10 محامين وتعويض من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 يونيو 2022 02:23 مساءً - اتخذ نجم مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد، خطوة جديدة في مقاضاة شاب مصريا من محافظة الشرقية، بسبب قيام الأخير بشتمه على الإنترنت.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول أنباء تفيد بأن نجم مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد، قام بإرسال 10 محامين إلى مصر، لمقاضاة شخصا مصريا من محافظة الشرقية، بسبب قيام الأخير بشتمه على الإنترنت.

وتأتي قضية تحرير دعوى جُنح يتهم فيها أحد الأشخاص في الشرقية، بسب وقذف راشفورد، وسط تأكيد على أن الواقعة حدثت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باستخدام عبارات مسيئة على منشور خاص، عبر إحدى الصفحات الرسمية باللاعب.

الدعوى القضائية تم تحريكها وجاء في حيثيات الاتهام، بأن المتهم وجه عبارات مسيئة حملت طابع العنصرية ضد راشفورد عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي يجرمه القانون.

وكشف محامي الطالب المصري الذي رُفعت ضده قضية من قِبل لاعب فريق مانشستر يونايتد سيد سلامة آخر تطورات الأمر، بعدما قرر لاعب مانشستر يونايتد اللجوء إلى القضاء، بسبب العنصرية من قِبل طالب مصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في مارس الماضي.

وقال سيد سلامة، في مداخلة هاتفية مع محطة أون تايم سبورت: "الطالب جاءني وقال لي أنا مرفوع عليّ قضية من ماركوس راشفورد، وأنا لم أصدقه في البداية، وأخبرني أن القضية هنا، واللاعب الإنجليزي قام بعمل توكيل لمكتب محاماة في مصر، وتعجبت أن النجم الإنجليزي قرر مقاضاة مُشجع في قرية مصرية".

وأضاف المحامي: "10 محامين ترافعوا في القضية ضد الطالب لصالح راشفورد، لدرجة أن المحكمة كانت متعجبة من القضية، والجلسة استغرقت فترة طويلة، بسبب مرافعة المحامين، والمحكمة قررت تأجيل الجلسة ليوم 7 يوليو القادم".

وتابع: "راشفورد والمحامون طلبوا تعويضا مؤقتا قيمته 15 ألف جنيه، وبعد ذلك سيطلب التعويض الذي يريده".