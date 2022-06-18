العالم اليوم - بالفيديو.. زيلينسكي يخرج من كييف ويزور "هدف موسكو"

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. زيلينسكي يخرج من كييف ويزور "هدف موسكو" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 يونيو 2022 02:23 مساءً - قام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي نادراً ما يتنقل خارج العاصمة كييف منذ بدء الاجتياح الروسي، بزيارته الأولى لمدينة ميكولايف في جنوب أوكرانيا، السبت.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الرئاسة الأوكرانية زيلينسكي وهو يتفقد مبنى سكنيًا متضررًا بشدة ويعقد اجتماعات مع مسؤولين محليين في مدينة ميكولايف الساحلية والصناعية التي لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية لكنها قريبة من خيرسون التي يحتلها الروس.

ولا تزال المدينة هدفًا لموسكو لأنها تقع على الطريق المؤدي إلى أوديسا، أكبر ميناء في أوكرانيا.