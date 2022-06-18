طيران الاحتلال يشن غارات على قطاع غزة
شن الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم السبت، سلسلة غارات جوية على عدد من المواقع مناطق مختلفة من قطاع غزة، وألحق دماراً وخراباً فيها.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بقصف طائرة استطلاع إسرائيلية بصاروخ واحد على الأقل موقعاً على طريق صلاح الدين وسط قطاع غزة، ثم قصفته طائرة حربية إسرائيلية بأربعة صواريخ ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه، دون وقوع إصابات في صفوف المواطنين.
وقصفت طائرة حربية إسرائيلية موقعا قرب موقع "ملكة" شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة بصاروخين، وألحقت فيه دماراً.
كما قصفت طائرة إسرائيلية بدون طيار بصاروخين موقعا شمال بلدة بيت لاهيا شمال القطاع ودمرته، واشتعلت في النيران، دون وقوع إصابات في صفوف المواطنين في المكان.
واستهدفت غارة إسرائيلية موقعا شرق بلدة بيت حانون شمال القطاع، ودمرته، وألحقت أضرارا بممتلكات، ومنازل المواطنين القريبة من القصف.
وتجوب طائرات الاستطلاع الإسرائيلية أجواء غزة، فيما تجوب الطائرات الحربية الأجواء بين الفينة والأخرى، وتشن غارات.
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