كلية الملك فهد الامنية تقديم الجامعيين ، عبر الحساب الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالمملكة العربية السعودية ، أعلنت عمادة التقديم والقبول في كلية الملك فهد الأمنية عن فتح باب التقديم لحملة شهادة البكالوريوس من الجامعيين ، وذلك لطالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين للدورة رقم (52) بكلية الملك فهد الأمنية، من خلال منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية – على الرابط ⁦http://jobs.sa⁩ ، للالتحاق بصفوف القوات علي رتب ضباط ، ويتم التقديم في الفترة الزمنية بين السبت 19 – 11 – 1443 هـ و الخميس الموافق 24 – 11 – 1443 هـ بدأً من الساعة العاشرة صباح يوم السبت وحتي العاشرة من صباح يوم الخميس ، ونقدم لحضراتكم خطوات التقديم في صفوف كلية الملك فهد ، و شروط القبول في كلية الملك فهد الأمنية.

كلية الملك فهد الامنية تقديم الجامعيين

أعلنت عمادة التقديم والقبول في كلية الملك فهد الأمنية منذ ساعات من مساء أمس الخميس 16 / 6 / 2022 ، عن فتح باب التقديم للجامعيين.

وذلك للالتحاق في دورة رقم 52 من دفعات كلية الملك فهد للتشريح لرتبة ضباط.

علي أن يتم استكمال الإجراءات العامة الخاصة بالتقديم عبر رابط أبشر توظيف بالمملكة.

ويجب علي المتقدمين الالتزام بكافة شروط التقديم التي نعرضها بالفقرة التالية اثناء التسجيل.

شروط القبول في كلية الملك فهد الأمنية

نتعرف كالآتي علي شروط كلية الملك فهد الأمنية للتقديم للطلاب للقبول لكلية الملك فهد العسكرية:

يشترط كون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة. أن يكون المتقدم قد أكمل الثانية والعشرين من عمره، وألا يتجاوز الثلاثين من العمر وقت تقديم الطلب. كذلك يجب أن يكون لائقاً طبياً وسليماً من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية. أن يكون حائزاً على المؤهلات النظامية المطلوبة للتخصصات الجامعية المعلن عنها. تقدير المؤهل لا يقل عن (جيد) من جامعة سعودية أو معادلة مقبولة لدى وزارة التعليم العالي. حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. لا يقل طول المتقدم عن 168 سم. فضلاً عن ذلك ، اجتياز المتقدمين الامتحانات التقويمية والمقابلة الشخصية. يجب أن يكون المتقدم غير متزوج من أجنبية. يراعي عدم شغل وظيفة حكومية خاضعة لنظام الخدمة المدنية أو وظيفة عسكرية. الحصول على الشهادة الجامعية بانتظام كلي، وألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عام واحد. إضافة لما سبق ، تراعي أي شروط أخرى تضعها الكلية.

خطوات تقديم كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين 1443

الدخول على رابط أبشر توظيف jobs.sa. وضع بيانات اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق والضغط علي تسجيل الدخول. نضغط علي قائمة تقديم كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين من الصفحة الرئيسية. نقوم بملأ جميع البيانات المطلوبة ورفع المستندات والأوراق اللازمة. بعد إتمام الاستمارة والمستندات نضغط تسجيل.

يتم التواصل مع المتقدمين المقبولين مبدئيا لتحديد موعد مقابلة شخصية.

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