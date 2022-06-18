نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس الدور الاول بوابة التعليم الفني

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عمر شويل - جدة نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022، اقتربت لجان التصحيح من عملها في تصحيح أوراق الطلاب وبدأ البحث عن نتيجه الدبلومات الفنيه 2022. هذا ولم يعد يفصلنا سوى أيام فقط على اعتماد النتائج من خلال موقع وزرة التربية والتعليم، والذي تم وضعه من أجل تسهيل الأمور على الطلاب الذين يريدون استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس والاسم، وبخصوص هذا الأمر صرح الذكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية بأن موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2022 سيكون في أول أسبوع من شهر يوليو المقبل على أقصى تقدير، والمسؤول الأول عن إطلاقها هو وزير التربية نفسه الدكتور طارق شوقي، كما سيعلن هذا الأخير عن أسامي الطلاب الأوائل في نتيجة الدبلومة في مختلف التخصصات التي امتحن فيها الطلاب، وفي هذا المقال سنشرح لكم تفاصيل أكثر.

نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022

من الجدير بالذكر أن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 لن يطول الأمر ويعلن عنها، وستعرض مباشرة بعد استكمال عمليات التصحيح ورصد الدرجات، ثم سيتم التحقق منها، وللإشارة فإن نتيجه الدبلومات الفنيه 2022 تشمل كل من التخصصات التالية: الزراعي، الصناعي، الهندسي، الفندقي، مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ويكون الاستعلام عن النتائج باتباع الخطوات التالية:

أول خطوة هي أن يدخل الطالب إلى بوابة التعليم الفني على الانترنت

بعد ذلك يقوم بالضغط على خيار الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

من الضروري أن يحدد نوعية الدبلوم الذي يرغب في الحصول على نتيجته، إما صناعي أو تجاري، أو زراعي، فندقي.

يحدد المحافظة التي يقيم بها، ثم يكتب المعلومات الخاصة بالمدرسة، مع اسم الإدارة التعليمية.

في الخطوة الموالية عليه أن يكتب بياناته، ورقم الجلوس، ثم ينقر على إظهار النتيجة

ستظهر له النتيجة بكل تفاصيلها، مع المجموع الكلي للمواد التي امتحن فيها.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس والاسم

تم وضع توزيع درجات نتيجة الدبلومات الفنية الدور الاول، وقد جاءت على هذا النحو حسب المواد: اللغة العربية 50 درجة. ونفس الأمر بالنسبة للرياضيات واللغة الأجنبية، النظم الإلكترونية من 30 درجة، معمل النظم 20. التطبيقات من 30 درجة، تحكم إلكتروني 30 درجة، التخطيط من 20 درجة، أعمال السنة 30، اتصالات من 30 درجة أيضا، إضافة إلى امتحان عملي من 120 درجة.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقال نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022. وهي من ضمن النتائج التي يترقبها الطلاب، وستعرض قريبا على موقع وزارة التربية والتعليم . ويجري حاليا تصحيح الأوراق والإعداد لكي يتم تجهيز وعرض نتيجه الدبلومات الفنيه 2022 الترم الثاني.