نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مباشرةً” موعد مباراة السعودية وأوزبكستان في نهائي كأس أسيا تحت 23 عام والقنوات الناقلة والتشكيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات، اليوم يسطر الأخضر السعودي تاريخ مع بطولة أسيا تحت 23 عام، عندما يحين موعد مباراة السعودية وأوزبكستان، في نهائي كأس أسيا للشباب تحت 23 عام المقامة في دولة أوزبكستان، الأخضر السعودي يسعى لتسطير أسمه بين المنتخبات الحاصلة على لقب البطولة، ليكون ثاني منتخب عربي يحصل عليها بعد المنتخب العراقي، الذي حصل على اللقب عام 2014 على حساب السعودية، ونحن من خلال موقع ثقفني سنقدم لكم موعد المباراة والقنوات الناقلة وكافة التفاصيل.

كان المنتخب الأوليمبي السعودي قد وصل للنهائي بعد أن تصدر مجموعته بتحقيق العلامة الكاملة، والفوز على كلاً من طاجيكستان، الإمارات، اليابان، وفي الدور ربع النهائي تغلب على منتخب فيتنام بثنائية، وأخيرا في نصف النهائي فاز على المنتخب الياباني بهدفين دون مقابل، سجل الأخضر 11 هدف حتى الآن ولم يستقبل أي أهداف، وهو رقم قياسي في حال أن لم يستقبل أي أهداف في النهائي أمام أوزبكستان.