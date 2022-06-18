نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن تأشيرة البحرين عبر البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.bh في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن تأشيرة البحرين أون لاين؛ ومعرفة حالتها بواسطة رقم الطلب بداخل مملكة البحرين، على أن يتم هذا الاستعلام الإلكتروني عبر فتح رابط منصة البوابة الوطنية الخاص بالحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين، هذه المنصة التي أطلقتها حكومة البحرين مؤخرًا بعد هجوم فيروس كورونا، ليتم عن طريقها معرفة كافة البيانات والمعلومات للاستعلامات الخاصة بالتأشيرات، عن بُعد ومنذ حينها وتعمل المملكة بالتحول الرقمي التكنولوجي.

الاستعلام عن تأشيرة البحرين

تقدم منصة بوابة الحكومة الوطنية بالمملكة البحرينية عدة خدمات إلكترونية تخص المؤسسات التالية.

خدمات الشؤون.

ومصلحة الجوازات.

استعلامات الإقامة سواء للمواطنين أو للمقيمين والضيوف الزوار.

وتقدم هذه الخدمات موضحة بالخطوات السهلة فيما يلي؛ من باب التسهيل على المواطنين والمقيمين القيام بالإجراءات الخاصة بالتأشيرات، والتعرف على خطوات استعلام عنها برقم الطلب، لذلك نوضح لكم الخطوات التفصيلية والرابط لمعرفة حالة التأشيرة.

خطوات تأشيرة البحرين الإلكترونية برقم الطلب

تستطيع عبر الخطوات التالية الاستعلام عن حالة التأشيرة في مملكة البحرين برقم الطلب، إلكترونيًا، وخصوصًا لمن ليس لديه ضامن على الرابط والخطوات التالية:

فتح صفحة بوابة الحكومة الإلكترونية لخدمات التأشيرة الرئيسية عبر البوابة الوطنية للبحرين.

ثم اختر زر مكتوب عليه: بيانات الطلب.

فوقه ثم فوق زر: ليس لها ضامن.

ثم افتح أيقونة: رقم الطلب.

انسخ رقم الطلب، واكتبه في الخانة الخاصة به للاستعلام عن التأشيرة بواسطته بالبحرين.

ثم تكتب رقم جواز سفرك بدقة.

اختر تاريخ ميلادك باليوم والشهر والعام.

ثم حدد البلدة واعرف حالة التأشيرة.

أخيرًا تضغط على زر البحث، وسيتم عرض كافة بيانات ومعلومات الاستعلام.

خطوات الاستعلام برقم التأشيرة

وفرت الحكومة البحرينية خدمة الاستعلام الإلكترونية، بواسطة رقم التأشيرة، من خلال الخطوات التالية:

افتح صفحة خدمات التأشيرات الرئيسية بمنصة بوابة الحكومة الإلكترونية.

ثم افتح صفحة خدمات التأشيرة على الرابط التالي:

اختر أيقونة طلب إصدار تأشيرة بدون ضامن وانقر عليه.

ومنها تختار بيانات الطلب بالقائمة المنسدلة.

ثم اختر خانة ليس لها ضامن وانقر عليها.

والذهاب على أيقونة رقم التأشيرة.

اكتب رقم التأشيرة للمستعلم.

ثم رقم جواز سفره.

حدد تاريخ ميلادك باليوم والشهر والعام.

حدد جنسية المستعلم.

ثم اضغط على البحث، وبالتالي ستظهر لك كل معلومات الاستعلام عن التأشيرة للمستعلم.

خدمة الاستعلام عن تأشيرة البحرين عبر الموقع الإلكتروني الذي أتاحته حكومة البحرين؛ وفرت لكل المواطنين والمقيمين وكذلك الأشخاص بخارج المملكة الاستعلام عن التأشيرة حتى يتمكنوا من دخول المملكة، أو معرفة حالة تأشيرتهم بسهولة وبدون مضيعة للوقت ولا للجهد من خلال الإنترنت.