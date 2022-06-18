نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نحو تأمين البقاء.. موعد مباراة أبها والفيحاء الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة أبها والفيحاء ، ضمن مباريات الجولة 29 وقبل الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم 2022/2021 ، والمؤجلة من يوم 25 مايو 2022 ، ولحساب مرحلة الإياب أو الدور الثاني، يحتضن مساء الخميس 23 يونيو 2022، ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) في مدينة أبها السعودية، مواجهة قوية ومرتقبة، في صراع المنطقة الدافئة “نسبيًا” بوسط جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين ، والتي يبحث الجانبين عن انتصار سيؤمن لأحدهما بشكل كبير البقاء في البطولة للموسم القادم، قبيل الجولة الثلاثين الأخيرة والفاصلة.

نتناول في التغطية التالية، كافة التفاصيل والأخبار والكواليس عن موعد مباراة أبها والفيحاء والقنوات الناقلة ، فضلًا عن رحلة ونتائج الناديين في الموسم 46 من دوري المحترفين السعودي ، علاوة على تاريخ مواجهات أبها والفيحاء .

مباراة أبها والفيحاء

مواجهة جديدة إذن في الدوري السعودي ، بعد استئنافه عقب انتهاء الاستحقاقات الدولية.

حيث تم تأجيل المسابقة العريقة في الأسابيع الأخيرة للعديد من الأسباب.

من أهمها الحداد على وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

إلى جانب مشاركة الأخضر الأولمبي في منافسات كأس آسيا تحت 23 سنة 2022 .

وأيضًا خوض الفريق الأول للمنتخب السعودي وديتين خلال معسكر إسبانيا.

وذلك استعدادًا لخوض غمار كأس العالم 2022 ، أمام منتخبي كولومبيا وفنزويلا.

وهاهو ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) يستضيف مواجهة أخرى هذا الموسم بين فريقي الفيحاء وأبها.

إذ لم تحسم مواجهة الدور بين الفريقين على مستوى الدوري، بعدما انتهت بالتعادل السلبي.

فيما نجح البرتقالي (البطل) في إقصاء زعيم الجنوب من دور الـ16 (الدور الأول) في كأس خادم الحرمين الشريفين .

نستعرض أولًا ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين قبيل انطلاق الجولة 29 :

ننوه إلى أن مباريات الأسبوع 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، ستلعب جميعًا في توقيت واحد.

وذلك عملًا بمبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق الـ16، وإن كان الحزم قد حسم أمره بالهبوط مؤخرًا.

نادي أبها

نستهل تغطيتنا مع أصحاب الديار فريق نادي أبها السعودي .

والذي يخوض مواجهة الخميس، وعينه على النقاط الثلاث.

من أجل حجز مكانه في الموسم المقبل من الدوري السعودي ، بعيدًا عن مفاجآت الجولة الأخيرة.