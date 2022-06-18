نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Kahraba.gov.jo هُنا رابط تسجيل دعم الكهرباء في الأردن 2022 عبر موقع هيئة تنظيم الطاقة والمعادن في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل دعم الكهرباء في الأردن عبر موقع هيئة تنظيم الطاقة والمعادن، يبحث الكثير من المواطنين عبر مؤشرات جوجل بشكل يومي عن رابط تسجيل دعم الكهرباء بعد إعلان الحكومة في المملكة الأردنية الهاشمية عن تفعيل الرابط الرسمي لموقع هيئة تنظيم الطاقة والمعادن، حتى يتمكن الفئات المستهدفة من الدخول وتسجيل بياناتهم عبر الرابط الإلكتروني المخصص لدعم الكهرباء في الأردن ويأتي ذلك في إطار خطة المملكة في العمل على مساعدة المواطنين من الفئات الأكثر احتياجًا بالتزامن مع الأزمة الإقتصادية الحالية التي يمر بها العالم بعد الأزمة الروسية الأوكرانية وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الدخول والتسجيل عبر رابط دعم الكهرباء في الأردن عبر موقع هيئة تنظيم الطاقة والمعادن.

تسجيل دعم الكهرباء في الأردن 2022

تزايدت معدلات البحث على مؤشرات جوجل خلال الأيام الماضية حول معرفة رابط تسجيل دعم الكهرباء في الأردن وبحث الكثير من المواطنين عن رابط منصة دعم الكهرباء الأردنية، وتقوم المملكة الأردنية الهاشمية على فترات بتفعيل رابط تسجيل دعم الكهرباء في الأردن، في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه المملكة للمواطنين في كافة القطاعات والخدمات لدعم الفئات الأكثر إحتياجًا في الأردن والعمل على توفير الدعم النقدي لهم.

رابط تسجيل دعم الكهرباء في الأردن Kahraba.gov.jo

وإليكم خطوات التسجيل في موقع دعم منصة الكهرباء بالأردن وخطوات الدخول علي رابط تسجيل دعم الكهرباء في الأردن kahraba.gov.jo من خلال الدخول علي الرابط التالي وإتباع الخطوات التالية للتسجيل في دعم الكهرباء في الأردن وهي كالتالي:

أولًا: القيام بتسجيل الدخول على موقع هيئة تنظيم الطاقة والمعادن.

ثانيًا: عليك القيام باختيار الشريحة الخاصة بك في استهلاك الكهرباء.

ثالثًا: ثم القيام بتسجيل البيانات الخاصة بك.

رابعًا: ثم عليك التأكيد من صحة البيانات الخاصة بك.

خامسًا: ستصلك رسالة نصية على جوالك.

سادسًا: إدخال رقم التحقق المرسل لك على جوالك.

سابعًا: يجب عليك اختيار خانة عداد الكهرباء إضافة واشتراك.

ثامنًا: ذلك يتم الاشتراك في دعم الكهرباء في الأردن.

وقالت الحكومة الأردنية في بيان لها، أن الفئات المستهدفة للحصول على دعم الكهرباء في الأردن، الشريحة الأولى، للمواطنين الذين يكون استهلاكهم ما بين 51 كيلو وات وحتى 200 كيلو وات، والشريحة الثانية التي تتجاوز 200 كيلو واط وحتى 600 كيلو وات.