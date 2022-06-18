نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط كلية الملك فهد الأمنية للتقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت كلية الملك فهد الأمنية عبر موقعها الإلكتروني علي الإنترنت من مبوب إدارة القبول والتسجيل علي شروط كلية الملك فهد الأمنية للتقديم ، وهي الإدارة المنوط بها الأشراف علي كل ما يتعلق بقبول الطلاب بالكلية من أجراءات واشتراطات واختبارات ، وتقوم بإجراء التسجيل والاختبار وحفظ ملفات الطلاب وسجلاتهم الأكاديمية لتكون مرجع يستند له عند الحاجة ، وتقوم الإدارة بإتباع الأساليب والطرق التكنولوجية الحديثة في تنفيذ مهامها ، وتعتمد علي التطوير المستمر لخدماتها الخاصة بالقبول والتسجيل ومن خلال مقالنا اليوم نستعرض لكم شروط القبول والتسجيل في كلية الملك فهد الأمنية والإجراءات العامة التفصيلية وقائمة التخصصات ، و كيفية التقديم لكلية الملك فهد الأمنية ، وشروط كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين.

شروط كلية الملك فهد الأمنية للتقديم

تضع كلية الملك فهد الامنية مجموعة من الاشتراطات التنظيمية للالتحاق بها ، و التقديم لخريجي الثانوية و للجامعيين ، ومن خلال هذه الفقرة نستعرض لكم بيان هذه الاشتراطات كالآتي :

يكون المتقدم من السعوديين وقد تربي داخل المملكة.

أن يتم المتقدم إثنين وعشرون عاماً ولم يتجاوز سن الثلاثون.

يشترط اللياقة الطبية للمتقدمين والخلو من الأمراض المعدية والعاهات البدنية والعقلية.

حصول المتقدم علي المؤهل المطلوب حسب القائمة المعلنة بتقدير جيد علي الأقل.

يشترط إثبات حسن السير والسلوك بالمتقدم.

لا يقل طول المتقدم عن 168 سم.

اجتياز المتقدم للاختبارات والمقابلة الشخصية.

عدم اقتران المتقدم بالزواج من أجانب.

يشترط أن لا يكون المتقدم من الحاصلين علي وظيفة حكومية أو عسكرية.

ولابد من الالتزام بكافة الشروط أثناء التقديم في كلية الملك فهد ، و شروط القبول في كلية الملك فهد الأمنية تطابق معظم الكليات العسكرية بالمملكة.

إجراءات قبول الطلاب

تضع الكلية من خلال موقعها الرسمي بيان إجراءات القبول في اجراءات التقديم في كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين كالآتي :

مرحلة الإعلان الأولـي واختبار القياس والتقويم

يتم الإعلان بمختلف الوسائل الإعلامية وعلي موقع الكلية عن بداية توزيع استمارات القبول ويعلن عن الشروط الخاصة بذلك ومواعيد التقدم لاختبارات قياس القدرات والوثائق وكذلك عبر رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية.

مرحلة استقبال الطلبة المتقدمين

يتم استقبال المتقدمين حسب نطاق زمني وجدول ترتيب معين ، ويتم الإعلان عن موعد غلق باب القبول عند تجاوز العدد المتقدم خمسة أضعاف المطلوب.

مرحلة القبول المبدئـي

تحدد قائم القبول تبعاً لقواعد التنظيم بالكلية ، ويتم إعلانها عبر الموقع الإلكتروني للكلية وبوسائل الإعلام المقروءة.

مرحلة الكشف الطبي والمقابلة الشخصية

يتم استكمال إجراءات الفحص الطبي للمتقدمين مع أجراء مقابلات شخصية لهم.

مرحلة اختبار اللياقة البدنية

يتم إجراء اختبارات اللياقة البدنية علي المتقدمين لفحص مستوي صلاحيتهم لتحمل التدريبات العسكرية ويؤهل له من تجاوز اختبار اللياقة الطبية فقط.

مرحلة الاختبارات التخصصية

وفي هذه المرحلة يتم إجراء اختبارات فرز نهائي لتحديد معيار المفاضلة بين الطلاب كل حسب اختصاصه.

وقد وضعت الكلية مجموعة من التعليمات العامة فيما يخص إجراءات التأهل كالآتي :

علي كل من تقدم بشهادة معادلة من خارج المملكة بلغة غير العربية أن يقدم مفادها مترجماً للغة العربية من مكتب معتمد.

لا يحق لأي طالب مقبول نهائياً أن يتقدم لأي كلية عسكرية أخري.

يتم تصديق كافة المستندات المقدمة وتكون الصور الضوئية منها واضحة وموقعه من صاحب الطلب بمطابقتها للأصل.

ويحصل خريج الكلية علي بكالوريوس العلوم في الدراسات الأمنية ، ويمكنكم التعرف علي المزيد من المعلومات حول تخصصات التقدم عبر موقع كلية الملك فهد الأمنية علي الإنترنت.

قبول دفعة جديدة بكلية الملك فهد الأمنية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية السعودية اليوم ، عن نتائج المرشحين للقبول النهائي للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (51) بكلية الملك فهد الأمنية للعام الدراسي 1443هـ ، ودعت الإدارة الراغبين في معرفة نتائج القبول ومواعيد تسليم الوثائق والالتحاق بالدورة ، إلى الرجوع للموقع الإلكتروني عبر منصة أبشر الرقمية من مبوب التوظيف.

كلية الملك فهد الامنية تقديم الجامعيين 1443 هـ

أعلن الحساب الرسمي لكلية الملك فهد علي تويتر عن فتح باب التقديم لقبول الجامعيين للدورة 52 :

أعلنت عمادة التقديم والقبول في كلية الملك فهد الأمنية منذ ساعات من مساء أمس الخميس 16 / 6 / 2022 ، عن فتح باب التقديم للجامعيين.

وذلك للالتحاق في دورة رقم 52 من دفعات كلية الملك فهد للتشريح لرتبة ضباط.

علي أن يتم استكمال الإجراءات العامة الخاصة بالتقديم عبر رابط أبشر توظيف بالمملكة.

ويجب علي المتقدمين الالتزام بكافة شروط التقديم التي نعرضها بالفقرة التالية اثناء التسجيل.

ما هي التخصصات التي يجري لها اختبار تخصصي بكلية الملك فهد ؟