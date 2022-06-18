نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميعاد بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023 متى دخول المدارس وبداية الدراسة في مصر للعام الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلال الايام القليله الماضيه قد قام طلاب وطالبات الشهاده الابتدائيه وكذلك الإعدادية وطلاب الصف الاول والثاني الثانوي بأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021-2022 ومن بعدها بدأت رحلة البحث عن النتائج من طلاب الشهاده الابتدائيه لمعرفة المرحلة الانتقالية التالية لهم ومن ثم قد تبعهم طلاب الشهاده الاعداديه هم الآخرون البحث عن كل ما يخص اخبار النتائج الخاصة بهم للاطمئنان على مجهود طوال العام والاحساس بفرحة النجاح وختاما كان طلاب الصف الاول والثاني الثانوي يبحثون عن النتائج الدراسية عن الفصل الدراسي الثاني .

ولا يتبقى أي مرحلة دراسية في مصر لم تقم بأداء الامتحانات سوى طلاب الصف الثالث الثانوي والذين سوف تبدأ الامتحانات الخاصة بهم في العشرين من يونيو الشهر الحالي على أن تنتهي في الحادي والعشرون من يوليو للعام الحالي 20 22 وبهذا نجد أن معظم الطلاب من بعد معرفة النتائج الدراسية الخاصة بهم قد بدأوا فعليا في إجازة آخر العام الدراسي ومن هنا تتجه محركات البحث بشكل تلقائي إلى معرفة ميعاد بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023 ومن خلال موقعنا ثقفني نحرص دائما على توفير كافة التفاصيل المتعلقة بالمراحل التعليمية الثلاثة تابعوا السطور القادمة لتفاصيل أكثر حول الموضوع.

العام الدراسي الجديد 2022-2023

متى موعد بداية العام الدراسي الجديد سؤال يتكرر من أولياء الأمور والطلاب الذين قد انهوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني واطمئنوا على النتائج الخاصة بهم وهذا لعدة أسباب هامة أولها الترتيب والتخطيط لقضاء إجازة صيفية ممتعة وكذلك التعرف على التوقيت اللازم من أجل التحضير للدخول المدارس وجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني دائما ما تخلص على إعلان الموعد الرسمي المحدد لبداية العام الدراسي الجديد كما أنها تقوم بعمل عدة خطط بديلة تحسبا لأي ظرف وتقدم كذلك للطلاب خطة الدراسة بالتواريخ والتي بكل تأكيد تكون تفصيلية كونها التي تحتوي على اليوم المحدد لبداية الدراسة بشكل رسمي وكذلك مواعيد امتحانات الفصلين الدراسيين الفصل الأول والفصل الثاني.

ميعاد بداية العام الدراسي الجديد 2022-202

إلى الآن لا توجد أي أنباء من وزارة التربية والتعليم عن الموعد المحدد والنهائي لبداية العام الدراسي الجديد ومن المقرر أن تقوم الوزارة بعمل اجتماع هام وهذا في منتصف شهر أغسطس القادم للعام الحالي لبحث الأوضاع وأخذ القرار الأخير بموعد بداية الدراسة ووضع خطة العام الدراسي الجديد ولكن هناك موعد مقترح من الوزارة وهو بداية الدراسة في منتصف شهر سبتمبر القادم أي يوم السبت الموافق 17 سبتمر.