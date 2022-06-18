العالم اليوم - بصورة.. بايرن ميونيخ يشيد بـ"الفرعون الصغير"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 يونيو 2022 12:21 مساءً - أشاد نادي بايرن ميونيخ الألماني بالحارس المصري الشاب مروان صلاح، الذي انضم مؤخرا لعمل معايشة بين 20 موهبة في العالم بين صفوف فريق الشباب بالعملاق البافارى.

وتألق اللاعب الشاب في أول مباريات الفريق تحت 20 عامًا أمام فريق فلامنغو البرازيلي، التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وأعاد حساب البايرن على تويتر نشر صورة لمروان من المباراة وصحبها بتعليق: "عمل رائع من الفرعون الصغير مروان صلاح مع فريق بايرن ميونيخ العالمي".

وانضم الصاعد مروان صلاح، حارس مرمى الأهلي المصري السابق، لعمل معايشة بين 20 موهبة في العالم بين صفوف فريق الشباب بنادي بايرن ميونخ، في الساعات الأخيرة بعدما خضع للاختبارات وسط مجموعة كبيرة من المتقدمين من مختلف أنحاء العالم.

يذكر أن مروان صلاح من ناشئي النادي الأهلي مواليد 2004 ورحل لعدم حصوله على فرصة في القلعة الحمراء بعد دمج فريقي 2003 و2005 وتواجد 5 حراس آخرين بالفريق.

فرحل صلاح لسموحة ولم يجد الفرصة المناسبة لإمكانياته، وسمع عن اختبارات بايرن ميونيخ فأرسل لهم بعض الفيديوهات لتصدياته، وتم استدعاؤه بالفعل للخضوع للاختبارات.

ونجح الحارس الصاعد في تقديم مستويات كبيرة بالاختبارات، وتم اختياره من ضمن أفضل 3 حراس مرمى في العالم تحت 18 عاما من بين 2500 حارس في الاختبارات، وانضم بالفعل لفريق الشباب ببايرن ميونيخ.