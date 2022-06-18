النواب الروسى: الغرب حاول عزلنا لكنه عزل نفسه فى النهاية

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى تصريحات صحفية: "أمس شاركت فى منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادى، حضره ممثلو 127 دولة، يشكل سكانها 73% من سكان العالم. حاول الغرب عزل روسيا لكنه فى نهاية المطاف عزل نفسه".
وأضاف فولودين، أن مجلس الدوما سيبذل قصارى جهده لتبنى القوانين المطلوبة؛ لتنفيذ المقترحات التى تقدم بها الرئيس فلاديمير بوتين خلال كلمته فى المنتدى، فى أسرع وقت ممكن.
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